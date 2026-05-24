Prisión preventiva para conductor de camión que provocó accidente fatal en Renca: Manejaba bajo los efectos del alcohol

24 may. 2026 - 21:32 hrs.

¿Qué pasó?

En prisión preventiva quedó el conductor del camión involucrado en el fatal accidente registrado en la Autopista Central, luego de que parte de la carga que transportaba se desprendiera y provocara la muerte de una mujer, además de dejar a dos menores lesionados.

Prisión preventiva para conductor de camión

El hecho ocurrió durante la tarde del pasado jueves 21 de mayo, cerca de las 17:00 horas, cuando el vehículo de carga circulaba por la Ruta 5 en dirección al norte, a la altura del kilómetro 7 en la comuna de Renca.

Según los antecedentes expuestos en la audiencia, los fardos de pasto que transportaba el camión se soltaron mientras avanzaba por la autopista y terminaron atravesando el eje central de la calzada.

Producto de ello, la carga impactó a un automóvil que transitaba hacia el sur con seis ocupantes en su interior.

A raíz del accidente, una adulta mayor falleció en el lugar debido a la gravedad de sus lesiones, mientras que dos menores de edad resultaron heridos.

Conductor manejaba bajo la influencia del alcohol

La formalización fue encabezada por el fiscal Fernando García, de la Fiscalía Centro Norte, quien imputó al conductor por manejo bajo la influencia del alcohol y sin la licencia correspondiente, causando muerte y lesiones graves.

Tras revisar los antecedentes, el tribunal determinó dejar al acusado bajo la medida cautelar de prisión preventiva mientras se desarrolla la investigación. Además, se fijó un plazo de 80 días para las diligencias del caso.

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