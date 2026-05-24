Familia fue víctima de doble robo en una misma noche en La Florida: Delincuentes quedaron grabados en cámaras

24 may. 2026 - 16:12 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la mañana de este domingo 24 de mayo, una familia denunció haber sido víctima de un tour delictual luego de que sujetos le cometieran dos robos durante la misma noche, primero en una discoteca del sector de Las Vizcachas y, posteriormente, en un condominio de la comuna de La Florida.

Según relataron las víctimas, el hecho ocurrió cuando una integrante del clan asistió a una discoteca ubicada en el sector sur de la capital.

De acuerdo con registros de cámaras de seguridad, entre cuatro y cinco sujetos descendieron de un automóvil e ingresaron al estacionamiento del recinto privado, donde comenzaron a revisar los vehículos. Los delincuentes rompieron los vidrios de al menos cinco autos y lograron sustraer un bolso desde uno de ellos.

En el interior del mismo había documentos personales pertenencias de la víctima, entre ellos licencias de conducir, cédula de identidad y las llaves de un vehículo. Fue precisamente a través de estos antecedentes que los antisociales habrían identificado la dirección de la afectada.

Sujetos fueron hasta la casa de la víctima

Tras ello, la banda se trasladó cerca de 20 a 25 minutos hasta un condominio en la comuna de La Florida. Una vez en el lugar, los sujetos forcejearon y agredieron al conserje del recinto. “Hicieron uso de la fuerza, venían 5 tipos que agredieron a nuestro guardia, provocándole fractura y está en este momento con licencia médica”, contó una de las víctimas.

Posteriormente, ingresaron hasta el estacionamiento subterráneo del condominio y robaron el vehículo de la familia, cuyas llaves estaban al interior del bolso sustraído previamente.

La familiar de la víctima explicó que la joven llegó a la discoteca cerca de la 1:00 de la madrugada y que el robo al vehículo habría ocurrido alrededor de las 2:00 horas. Más tarde, cerca de las 3:00 de la mañana, los delincuentes ya estaban en La Florida concretando el segundo delito.

Las cámaras de seguridad tanto del recinto nocturno como del condominio permitieron establecer que se trataría de los mismos cinco sujetos involucrados en ambos hechos.

Hasta ahora, el vehículo robado continúa desaparecido y la familia mantiene la denuncia ante Fiscalía y Carabineros, mientras avanzan las diligencias investigativas para dar con el paradero de los responsables.