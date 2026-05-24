Conocido restaurante denuncia seguidilla de robos en uno de sus locales: Van cinco delitos en un mes

24 may. 2026 - 11:00 hrs.

¿Qué pasó?

Edilberto Pérez, administrador del local Alto Ají Seco, denunció en Meganoticias Siempre Juntos una preocupante seguidilla de robos que ha afectado a uno de sus establecimientos.

Según detalló, durante la última semana delincuentes ingresaron a un local en dos oportunidades: la noche del jueves y la madrugada de este domingo, sumándose así a otros tres, registrando un total de cinco robos en el mismo lugar en el último mes.

Todos los hechos han ocurrido durante la madrugada, instancia en la que los antisociales han sustraído diversas especies e, incluso, mercadería del recinto.

A través de registros de cámaras de seguridad y del patrón repetitivo de los delitos, trabajadores de la sucursal sostienen que los robos habrían sido cometidos por los mismos sujetos en todas las ocasiones.

Ante esta situación, el administrador realizó un llamado a reforzar la seguridad municipal.

“Por favor, nosotros hacemos una labor de trabajo día a día y pedimos que se preocupen un poco más de la seguridad”, señaló.

Asimismo, Pérez manifestó su descontento con el sistema de seguridad privado contratado por el local, acusando que las alarmas y protocolos no han funcionado correctamente durante los robos.