Cae banda juvenil por robo frustrado de vehículo: Fue recuperada una réplica de un subfusil MP5
- Por Cristian Reyes | Aton
¿Qué pasó?
Carabineros del Departamento de Servicio y Encargo de Búsqueda de Personas y Vehículos (SEBV), junto con personal de Radiopatrullas, detuvieron a tres jóvenes que huían en un auto.
En medio de un patrullaje preventivo por la Autopista Vespucio Norte, un vehículo en el que iban cinco personas huyó a gran velocidad al percatarse de la presencia policial.
Comenzó un seguimiento controlado que terminó en Pasaje El Fogonero, frente al número 1161, en la comuna de Renca.
Ahí fueron detenidos tres de los cinco ocupantes del vehículo, y además fue recuperada una réplica de un subfusil MP5, no apto para el disparo, junto a un teléfono celular.
Luego de la revisión del auto, se constató que tenía borrado el número de serie del motor mediante el uso de herramientas abrasivas.
Todos los antecedentes fueron puestos a disposición del Ministerio Público.
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