Ministro Poduje por demolición en El Olivar: "Esta fue una reconstrucción desastrosa que nosotros heredamos"

23 may. 2026 - 16:11 hrs.

¿Qué pasó?

El pasado viernes 22 de mayo comenzó el proceso de demolición de viviendas en el sector El Olivar, iniciativa que se extenderá por cerca de tres meses debido a las fallas estructurales detectadas en las construcciones.

Son cerca de 56 viviendas las que serán demolidas, de un universo aproximado de 150 casas que presentan problemas estructurales detectados tras informes técnicos realizados en el lugar.

Ante esta situación, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo decidió iniciar la demolición de inmuebles afectados, con el objetivo de avanzar en una reconstrucción definitiva y con mejores estándares de calidad.

“Lo que hemos hecho acá es detectar una falencia gracias a la investigación que se hizo de los daños estructurales y de resistencia al fuego que tenían estas viviendas”, explicó el ministro de Vivienda, Iván Poduje, durante una visita realizada la mañana de este sábado al sector para reunirse con vecinos y supervisar el avance de los trabajos.

Querellas y reconstrucción definitiva

En la instancia, el secretario de Estado apuntó a la responsabilidad de la empresa constructora y aseguró que "ya existen acciones judiciales en curso".

“La empresa constructora construyó con fallas estructurales, incumplió la norma de incendio y usó materiales no calificados; esa empresa ha mentido”, expresó.

Poduje agregó que el Gobierno ha impulsado medidas legales y administrativas para esclarecer responsabilidades. “Nosotros tenemos cuatro querellas presentadas contra ellos y también hemos iniciado acciones contra el director del SERVIU, además de realizar sumarios internos”, sostuvo.

El ministro, además, calificó el proceso heredado como deficiente y reconoció la compleja situación que enfrentan las familias afectadas: “Esta fue una reconstrucción desastrosa que nosotros heredamos. Durante dos años no avanzó nada y el poco avance que había se hizo con materiales y problemas que ya han sido señalados”, afirmó.

Vecinos esperan volver a fin de año

Desde el Ministerio señalaron que, aunque la demolición y retiro de escombros tardará cerca de tres meses, ya existen más de cien viviendas proyectadas para avanzar hacia su reconstrucción definitiva.

En medio del proceso, vecinos del sector manifestaron la carga emocional que significa revivir lo ocurrido tras enfrentar nuevamente la incertidumbre habitacional.

“Volver a revivir esto igual fue fuerte, pero tenemos que seguir avanzando. Ojalá esto se pueda finalizar luego y, como dijo el ministro, poder volver a finales de año”, comentó una residente del sector.

Actualmente, continúan las labores de retiro de escombros y demolición en El Olivar, mientras las autoridades esperan avanzar en la reconstrucción de viviendas con materiales de mejor calidad y entregar soluciones definitivas a las familias afectadas.