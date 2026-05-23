Las fechas de postulación al Subsidio DS1 para acceder a la casa propia

23 may. 2026 - 17:00 hrs.

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) abrirá una nueva convocatoria del Subsidio para Sectores Medios (DS1) para la compra de una vivienda nueva o usada, o para la construcción en sitio propio.

¿Cuándo comenzará el proceso?

Este beneficio, destinado a familias de todo el país que no son propietarias y tienen capacidad de ahorro, iniciará sus postulaciones desde el 16 de junio y se extenderá hasta el 30 del mismo mes de 2026 mediante tres vías: automática, en línea y por formulario. No obstante, el primer hito crítico vence este mes: para postular, el ahorro exigido debe estar depositado en la cuenta del banco a más tardar el 29 de mayo, fecha a partir de la cual no se deberán realizar giros.

¿Cuáles son los requisitos para postular?

Tener 18 años cumplidos y cédula de identidad vigente. Extranjeros deben presentar cédula y certificado de permanencia definitiva.

Pertenecer al Registro Social de Hogares y cumplir el tramo según la modalidad: Tramo 1 (hasta el 60% de vulnerabilidad para adquisición), Tramo 2 (hasta el 80% para adquisición y construcción) o Tramo 3 (si supera el 90%, debe cumplir el límite de renta). En el caso de Adultos Mayores de los tramos 1 y 2, se permite hasta el 90%.

Antigüedad de la cuenta: Mínimo un año, con fecha de apertura hasta el 30 de mayo de 2025.

Monto y saldo de ahorro: El dinero debe estar depositado antes del último día del mes anterior a la postulación (hasta el 29 de mayo de 2026) como "Saldo Disponible" y sin realizar giros posteriores. Los montos son: Adquisición: 30 U.F. (Tramo 1), 40 U.F. (Tramo 2) y 80 U.F. (Tramo 3). Construcción: 30 U.F. (Tramo 2) y 50 U.F. (Tramo 3).

¿Cuáles son los tipos de postulación?

1. Postulación Automática

¿A quién va dirigida? Exclusivamente para aquellos postulantes que no resultaron seleccionados en el 2º llamado del 2025, bajo las modalidades de adquisición de vivienda y construcción en sitio propio.

Los usuarios deben ingresar a www.minvuconecta.cl para revisar si tienen disponible una propuesta de postulación, la cual podrán aceptar o rechazar.

Fechas: Desde las 08:30 horas del 16 de junio hasta las 16:00 horas del 30 de junio de 2026.

2. Postulación en Línea

¿A quién va dirigida? Nuevos postulantes, personas que rechazaron la propuesta de Postulación Automática o aquellos que no necesiten adjuntar documentación especial de acreditación.

Requisito adicional: Si en el núcleo familiar se acredita a integrantes mayores de 18 años (exceptuando al cónyuge o conviviente civil), estos también deberán contar con su ClaveÚnica del Registro Civil.

Fechas: Desde las 08:30 horas del 17 de junio hasta las 16:00 horas del 30 de junio de 2026.

3. Postulación vía Formulario de Atención Ciudadana

¿A quién va dirigida? Casos específicos que requieran acreditar mediante documentos alguna situación especial (como es el caso de los miembros del Cuerpo de Bomberos) y para quienes postulan por primera vez a la modalidad de Construcción en Sitio Propio.

Fechas: Desde las 08:30 horas del 19 de junio hasta las 16:00 horas del 30 de junio de 2026.

Si bien el proceso de postulación se inicia de manera escalonada según la vía correspondiente, las tres modalidades de postulación terminarán de forma totalmente simultánea el próximo 30 de junio de 2026 a las 16:00 horas.

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