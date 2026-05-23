Alejandro Sepúlveda reporta que "hoy padecimos el día más frío en lo que va del año": ¿Cuál fue la temperatura mínima?

23 may. 2026 - 16:26 hrs.

¿Qué pasó?

El periodista especializado en meteorología de Megatiempo, Alejandro Sepúlveda, entregó un reporte del día vivido hoy en la Región Metropolitana, calificándolo como "el más frío en lo que va del año”.

Esto superó a lo vivido el pasado jueves 21 de mayo, día en que se conmemoró las Glorias Navales.

¿Qué dijo el experto?

“Hoy padecimos el día (24 horas) más frío en lo que va del año, con una media promedio entre mínima y máxima de 5,5°”, señaló.

Y es que la mínima de hoy fue de 3,8°, mientras que la máxima alcanzó los 7,1°.

Todo lo anterior se acrecentó por una densa niebla que cubrió toda la mañana la capital y otros sectores del país, lo que hizo que fuera necesario sacar abrigos y parkas.

Cabe recordar que el récord del año lo tenía el jueves recién pasado, que había marcado un promedio de 7,4°.

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