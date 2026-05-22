Seguirá el frío este fin de semana en Santiago: Revisa las bajas temperaturas del sábado y domingo en la capital

22 may. 2026 - 08:15 hrs.

¿Qué pasó?

Este fin de semana continuarán las bajas temperaturas en la Región Metropolitana, luego de que se registraran días muy fríos y con bastante niebla durante la mañana.

De acuerdo con el pronóstico entregado por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), las mínimas se registrarán al inicio del sábado y domingo, y podrían alcanzar los 4°C en algunos sectores.

Máximas de apenas 11°C el sábado

En el sector sur de Santiago se espera una mínima de 8°C y una máxima de apenas 11°C, con cielo cubierto y niebla durante la mañana y nubosidad parcial en la tarde. En San José de Maipo se registrarán extremas de 4°C y 20°C.

Para Santiago Centro, la proyección es de 7°C en la mañana y 12°C en la tarde. Condiciones similares se anticipan en el sector poniente, donde también se prevén 7°C de mínima y 12°C de máxima.

En el sector norte de la capital, las temperaturas oscilarán entre 6°C y 13°C, al igual que en Colina. Más hacia el oriente, en tanto, se pronostican 6°C de mínima y una máxima de 13°C.

La Dirección Meteorológica también anticipó bajas temperaturas en provincias de la región. En Melipilla se esperan 9°C y 11°C, mientras que en Curacaví los termómetros variarán entre 9°C y 12°C.

Mínimas de hasta 5°C el domingo

El día domingo, en el sector sur de Santiago se esperan extremas de 6°C y 14°C. En San José de Maipo se registrará una mínima de 5°C y una máxima de 18°C.

Para Santiago Centro, la proyección es de 7°C en la mañana y 15°C en la tarde. Condiciones similares se anticipan en el sector poniente.

En el sector norte y oriente de la capital, las temperaturas oscilarán entre 6°C y 16°C, al igual que en Colina.

La Dirección Meteorológica también anticipó bajas temperaturas en Melipilla y Curacaví, con una mínima de apenas 7°C en ambas zonas.

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