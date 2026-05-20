Anuncian posible lluvia para la Región Metropolitana la próxima semana: ¿Qué día y en qué sectores podría llover?

20 may. 2026 - 13:29 hrs.

¿Qué pasó?

El meteorólogo de Meganoticias, Jaime Leyton, entregó su pronóstico del tiempo para la Región Metropolitana, anunciando posibles precipitaciones para la próxima semana.

Seguirán las mañanas nubladas

En primer lugar, el experto se refirió a cómo se comportará el clima este jueves 21 de mayo, día feriado por la conmemoración del Día de las Glorias Navales.

"Cielos cubiertos al comienzo de la jornada. Nieblas generalizadas en Santiago, principalmente desde el centro hasta el poniente", indicó Leyton, agregando que las extremas serán de 6°C y 18°C.

El meteorólogo continuó señalando que el viernes 22 nuevamente amanecerá nublado, con neblina en algunos sectores. La mínima será de 7°C y 20°C.

Lo mismo ocurrirá el día sábado 23 de mayo. "Amanece nublado, varía a cielo con escasa nubosidad. Extremas de 7°C y 18°C", expuso.

"Como si esto fuera poco, el domingo se vuelve a repetir el ingreso de nubosidad baja con nieblas matinales; 8°C y 17°C las temperaturas extremas", añadió.

¿Qué día podrían registrarse precipitaciones?

Respecto a la próxima semana, Leyton indicó que existe una "mínima, pero mínima probabilidad de que este ciclo de ausencia de precipitaciones pudiese romperse en la Región Metropolitana".

Eso sí, el experto aclaró que el fenómeno no se daría en la ciudad de Santiago, "sino que en el entorno poniente, provincia de Melipilla, también en la provincia de Maipo, al sur de Santiago".

En cuanto al día del evento, mencionó que "podría, y nada más que podría, ocurrir una precipitación muy débil el próximo miércoles 27 de mayo".

El meteorólogo insistió en que no es más que una "probabilidad" que podría "romper este tremendo ciclo estable que hasta ahora solo se ha quebrado producto del desarrollo de la vaguada costera".

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