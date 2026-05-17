"Altas presiones": Dirección Meteorológica emite aviso de heladas para zonas de dos regiones del país
- Por Nicolás Díaz
¿Qué pasó?
Este domingo, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso de "heladas normales a moderadas" que afectará a sectores de dos regiones de la zona central del país a partir de la madrugada de este lunes.
Heladas en dos regiones de la zona central
De acuerdo al organismo, el aviso se origina por la presencia de "altas presiones" que dejarán heladas de hasta -3 °C entre la madrugada y la mañana del día lunes 18 de mayo.
En concreto, las zonas afectadas serán la Cordillera Costa y el Valle de las regiones del Maule y Ñuble, sectores en donde se ubican importantes ciudades como Curicó, Talca, Linares o Chillán.Ir a la siguiente nota
Región del Maule
- Cordillera Costa: -3/-1 °C.
- Valle: -3/-1 °C.
Región de Ñuble
- Cordillera Costa: -3/-1 °C.
- Valle: -3/-1 °C.
Sistema de Alerta Meteorológica de la DMC
El Sistema de Alerta Meteorológica de la DMC comprende tres niveles: "Aviso", "Alerta" y "Alarma", los que se clasifican según la severidad y los posibles riesgos de los fenómenos meteorológicos que pronostica el organismo dependiente de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).
Aviso
Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos. Manténgase informado si realiza actividades expuestas a riesgos meteorológicos.
Alerta
Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad fuerte, con probabilidad de generar riesgos en las personas. Manténgase informado de su evolución y siga las instrucciones de las autoridades, evite riesgos innecesarios.
Alarma
Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad intensa, con muy alto potencial de generar riesgos materiales y de vida en las personas. Manténgase informado, cumpla las instrucciones generadas por las autoridades y esté preparado para medidas extraordinarias.Busca aquí el pronóstico de tu localidad
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