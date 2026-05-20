Postulación Subsidio Sectores Medios: Esta es la fecha límite para tener el ahorro depositado

20 may. 2026 - 08:00 hrs.

Del miércoles 16 al 30 de junio se llevarán a cabo las postulaciones al Subsidio Sectores Medios, un aporte habitacional del Estado (DS1) diseñado para que las familias con capacidad de ahorro logren comprar su primera vivienda propia.

Para que la solicitud sea ingresada y evaluada sin inconvenientes, es vital cumplir con estrictos plazos financieros. A continuación, repasamos cuáles son las fechas límite, los montos exigidos y los requisitos para acceder a este apoyo.

¿Cuánto tiempo tengo para ahorrar para el Subsidio Sectores Medios?

De acuerdo con ChileAtiende, los postulantes deben tener al menos el ahorro mínimo requerido antes del viernes 29 de mayo de 2026 en una cuenta de ahorro para la vivienda, sin realizar giros posteriores a esa fecha estipulada.

Además, dicha cuenta debe tener una antigüedad mínima de 12 meses. Esta antigüedad se contabiliza desde el primer día hábil del mes siguiente a la apertura de la cuenta bancaria.

¿Cuál es el monto del Subsidio Sectores Medios?

El aporte estatal y el límite del valor de la propiedad (nueva o usada) dependen del tramo al que se postule y de la zona geográfica del país:

Tramo 1: permite adquirir viviendas de hasta 1.100 UF (1.200 UF en zonas extremas e insulares). El subsidio estatal entregado varía entre 600 y 750 UF.

permite adquirir viviendas de hasta 1.100 UF (1.200 UF en zonas extremas e insulares). El subsidio estatal entregado varía entre 600 y 750 UF. Tramo 2: financia la compra de viviendas con un valor máximo de 1.600 UF (1.800 UF en zonas extremas).

financia la compra de viviendas con un valor máximo de 1.600 UF (1.800 UF en zonas extremas). Tramo 3: orientado a la adquisición de propiedades de hasta 2.200 UF (2.600 UF en zonas extremas norte, sur e insular).

¿Qué se necesita para postular al Subsidio Sectores Medios?

Al momento de enviar la solicitud de acceso, el postulante debe reunir las siguientes condiciones:

Tener 18 años de edad o más.

de edad o más. Contar con cédula nacional de identidad vigente.

de identidad vigente. Si es extranjero, debe tener la cédula para extranjeros con residencia definitiva vigente. Una fotocopia de esta deberá ser presentada en la postulación. La vigencia de la residencia será verificada por el Servicio Nacional de Migraciones.

con residencia definitiva vigente. Una fotocopia de esta deberá ser presentada en la postulación. La vigencia de la residencia será verificada por el Servicio Nacional de Migraciones. Acreditar una cuenta de ahorro para la vivienda con una antigüedad mínima de 12 meses.

con una antigüedad mínima de 12 meses. Acreditar que el ahorro exigido esté depositado en la cuenta para la vivienda, a más tardar el último día del mes anterior a la postulación. A partir de esa fecha no deberá efectuar giros en la cuenta.

en la cuenta para la vivienda, a más tardar el último día del mes anterior a la postulación. A partir de esa fecha no deberá efectuar giros en la cuenta. Estar inscrito en el Registro Social de Hogares (RSH).

(RSH). Si se postula colectivamente, el grupo debe tener un mínimo de 10 integrantes , postular a través de una Entidad Patrocinante y contar con un proyecto habitacional aprobado por el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu).

, postular a través de una Entidad Patrocinante y contar con un proyecto habitacional aprobado por el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu). Si postula al Tramo 1, debe pertenecer al 60% más vulnerable y tener un ahorro de al menos 30 UF.

debe pertenecer al 60% más vulnerable y tener un ahorro de al menos 30 UF. Si postula al Tramo 2, debe estar dentro del 80% más vulnerable y tener un ahorro mínimo de 40 UF.

debe estar dentro del 80% más vulnerable y tener un ahorro mínimo de 40 UF. Si postula al Tramo 3, debe tener un ahorro de al menos 80 UF, estar inscrito en el RSH y cumplir con el tope de ingresos requerido.

Los mayores de 60 años que postulen pueden tener una calificación socioeconómica de hasta el 90% más vulnerable.

¿Cómo se postula al Subsidio Sectores Medios?

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) estructuró el proceso de recepción de solicitudes a través de tres vías, con distintas fechas de inicio:

Modalidad Automática (16 al 30 de junio): para quienes postularon al llamado anterior, no resultaron seleccionados y mantienen intactas sus condiciones socioeconómicas y de ahorro.

(16 al 30 de junio): para quienes postularon al llamado anterior, no resultaron seleccionados y mantienen intactas sus condiciones socioeconómicas y de ahorro. Modalidad en Línea (17 al 30 de junio): a través del sitio web oficial del MINVU. El usuario debe ingresar utilizando su ClaveÚnica.

(17 al 30 de junio): a través del sitio web oficial del MINVU. El usuario debe ingresar utilizando su ClaveÚnica. Modalidad Presencial (19 al 30 de junio): en las Oficinas de Atención Presencial del SERVIU o instituciones habilitadas. Es obligatorio reservar día y hora en el portal minvu.cl o llamando al teléfono Minvu Aló (600 901 1111).

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