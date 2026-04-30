¿Sueñas con tu casa propia? Aprende cómo postular al subsidio que te interesa

30 abr. 2026 - 15:00 hrs.

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) cuenta con diversas líneas de financiamiento habitacional, como el Subsidio DS49 y Subsidio DS1 Sectores Medios, enfocadas en distintas familias que buscan comprar su primera casa, ya sea nueva o usada.

Los procesos de postulación exigen cumplir con estrictos requisitos socioeconómicos y financieros, además de respetar los plazos de ahorro establecidos por la normativa vigente.

¿Cómo postular al subsidio para compra de vivienda?

De acuerdo a ChileAtiende, las postulaciones se llevan a cabo mediante los llamados oficiales que el Minvu habilita en fechas específicas durante el año, cuyas postulaciones se gestionan a través del portal del Minvu (pulsa aquí).

Para acceder al formulario correspondiente, el usuario debe ingresar con su Clave Única. Luego, dependiendo del subsidio, el sistema validará automáticamente en línea los datos del Registro Social de Hogares y la información bancaria del ahorro.

¿Qué necesito para postular a un subsidio para compra de vivienda?

Aunque las condiciones pueden cambiar conforme al beneficio, existen requisitos generales para todos los solicitantes:

Ser mayor de 18 años.

Contar con Cédula de Identidad Nacional vigente. En el caso de los ciudadanos extranjeros, la ley exige presentar además el Certificado de Permanencia Definitiva.

Estar inscrito en el Registro Social de Hogares (RSH) y cumplir con el tramo de vulnerabilidad exigido para cada programa (hasta 40% para el DS49 y hasta 90% para el DS1).

No ser propietario de una vivienda o sitio con destino habitacional. Esta restricción de exclusión aplica tanto para el postulante como para su cónyuge o conviviente civil.

No haber sido beneficiario de ningún otro subsidio habitacional del Estado en el pasado.

¿Qué debe tener mi cuenta de ahorro para la vivienda?

El ahorro previo es un requisito clave de la postulación. El Estado exige que el solicitante sea el titular exclusivo de una Cuenta de Ahorro para la Vivienda en una institución financiera regulada.

En este sentido, la libreta de ahorros debe cumplir con dos reglas para ser considerada como válida:

Antigüedad: debe registrar un mínimo de 12 meses de antigüedad, contados desde la fecha de apertura hasta el momento de la postulación.

debe registrar un mínimo de 12 meses de antigüedad, contados desde la fecha de apertura hasta el momento de la postulación. Plazos de depósito: el mínimo exigido en Unidades de Fomento (que varía entre 10 y 80 UF según el subsidio) debe estar depositado y figurar como saldo disponible antes de la fecha límite estipulada por cada llamado.

Por lo general, este límite se establece en el último día hábil del mes anterior al de inicio de las postulaciones, por lo que los depósitos efectuados después de esa fecha o el mismo día del trámite no son contabilizados.

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