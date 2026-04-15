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Subsidio DS1: Este es el ahorro que necesitas según el tramo

Alcanzar el sueño de la casa propia requiere planificación financiera y constancia, por lo que el Subsidio DS1 se presenta como una de las mejores alternativas para ayudar a las familias a comprar una vivienda nueva o usada.

Este beneficio económico se divide en tres tramos distintos, diseñados para abarcar diferentes realidades económicas. La clave principal para acceder a cualquiera de ellos es tener el ahorro mínimo exigido y depositarlo en la cuenta bancaria antes de la postulación.

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Ahorro requerido para postular al Subsidio DS1

De acuerdo al Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), se exigirá el siguiente ahorro mínimo según el tramo de postulación:

  • Tramo 1: tener un ahorro de al menos 30 UF.
  • Tramo 2: ahorro mínimo de 40 UF.
  • Tramo 3: tener al menos 80 UF de ahorro.
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Requisitos generales para postular al Subsidio DS1

Al momento de enviar la solicitud de acceso, el Minvu evaluará si la persona cumple con lo siguiente:

  • Tener 18 años de edad o más.
  • Contar con cédula nacional de identidad vigente.
  • Si es extranjero, debe tener la cédula de identidad para extranjeros vigente y en ella deberá constar la residencia definitiva. Una fotocopia de esta deberá ser presentada en la postulación. La vigencia de la residencia será verificada y proporcionada por el Servicio Nacional de Migraciones.
  • Acreditar una cuenta de ahorro para la vivienda con una antigüedad mínima de 12 meses.
  • Acreditar que el ahorro exigido esté depositado en la cuenta para la vivienda, a más tardar el último día del mes anterior a la postulación. A partir de esa fecha no deberá efectuar giros en la cuenta.
  • Estar inscrito en el Registro Social de Hogares (RSH).
  • Si se postula colectivamente, el grupo debe tener un mínimo de 10 integrantes, postular a través de una Entidad Patrocinante y contar con un proyecto habitacional aprobado por el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu).
  • Si postula al Tramo 1, debe pertenecer al 60% más vulnerable.
  • Si postula al Tramo 2, debe estar dentro del 80% más vulnerable.

Los mayores de 60 años pueden tener una calificación socioeconómica de hasta el 90%. Además, si se postula al Tramo 3, se necesita estar inscrito en el RSH y cumplir con el tope de ingresos según el número de miembros familiares y la ubicación de la vivienda.

¿Cómo postular al Subsidio DS1?

Si una familia está interesada en obtenerlo, tendrá que solicitarlo realizando lo siguiente:

  • Abrir una cuenta de ahorro para la vivienda y depositar el ahorro mínimo correspondiente.
  • Informarse y solicitar orientación sobre los programas del Minvu, así como consultar por las fechas de postulación.
  • Conocer el porcentaje de calificación socioeconómica en el Registro Social de Hogares.
  • Ingresar al sitio web del Minvu (pulsa aquí) y acceder al portal de postulación con la Clave Única, para completar y enviar el formulario.

También se puede postular en las Oficinas de Atención Presencial del Serviu o en las instituciones públicas habilitadas, reservando un día y lugar en el sitio web del Minvu o llamando a Minvu Aló.

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