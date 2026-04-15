Subsidio DS1: Este es el ahorro que necesitas según el tramo

15 abr. 2026 - 09:00 hrs.

Alcanzar el sueño de la casa propia requiere planificación financiera y constancia, por lo que el Subsidio DS1 se presenta como una de las mejores alternativas para ayudar a las familias a comprar una vivienda nueva o usada.

Este beneficio económico se divide en tres tramos distintos, diseñados para abarcar diferentes realidades económicas. La clave principal para acceder a cualquiera de ellos es tener el ahorro mínimo exigido y depositarlo en la cuenta bancaria antes de la postulación.

Ahorro requerido para postular al Subsidio DS1

De acuerdo al Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), se exigirá el siguiente ahorro mínimo según el tramo de postulación:

Tramo 1: tener un ahorro de al menos 30 UF.

tener un ahorro de al menos 30 UF. Tramo 2: ahorro mínimo de 40 UF.

ahorro mínimo de 40 UF. Tramo 3: tener al menos 80 UF de ahorro.

Requisitos generales para postular al Subsidio DS1

Al momento de enviar la solicitud de acceso, el Minvu evaluará si la persona cumple con lo siguiente:

Tener 18 años de edad o más.

Contar con cédula nacional de identidad vigente.

Si es extranjero, debe tener la cédula de identidad para extranjeros vigente y en ella deberá constar la residencia definitiva. Una fotocopia de esta deberá ser presentada en la postulación. La vigencia de la residencia será verificada y proporcionada por el Servicio Nacional de Migraciones.

Acreditar una cuenta de ahorro para la vivienda con una antigüedad mínima de 12 meses.

Acreditar que el ahorro exigido esté depositado en la cuenta para la vivienda, a más tardar el último día del mes anterior a la postulación. A partir de esa fecha no deberá efectuar giros en la cuenta.

Estar inscrito en el Registro Social de Hogares (RSH).

Si se postula colectivamente, el grupo debe tener un mínimo de 10 integrantes, postular a través de una Entidad Patrocinante y contar con un proyecto habitacional aprobado por el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu).

Si postula al Tramo 1, debe pertenecer al 60% más vulnerable.

Si postula al Tramo 2, debe estar dentro del 80% más vulnerable.

Los mayores de 60 años pueden tener una calificación socioeconómica de hasta el 90%. Además, si se postula al Tramo 3, se necesita estar inscrito en el RSH y cumplir con el tope de ingresos según el número de miembros familiares y la ubicación de la vivienda.

¿Cómo postular al Subsidio DS1?

Si una familia está interesada en obtenerlo, tendrá que solicitarlo realizando lo siguiente:

Abrir una cuenta de ahorro para la vivienda y depositar el ahorro mínimo correspondiente.

Informarse y solicitar orientación sobre los programas del Minvu, así como consultar por las fechas de postulación.

Conocer el porcentaje de calificación socioeconómica en el Registro Social de Hogares.

Ingresar al sitio web del Minvu (pulsa aquí) y acceder al portal de postulación con la Clave Única, para completar y enviar el formulario.

También se puede postular en las Oficinas de Atención Presencial del Serviu o en las instituciones públicas habilitadas, reservando un día y lugar en el sitio web del Minvu o llamando a Minvu Aló.

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