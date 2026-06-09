Programa Mejoramiento de Viviendas: Estos son los montos que puedes obtener

09 jun. 2026 - 16:00 hrs.

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) cuenta con un subsidio destinado a mejorar las condiciones de seguridad y habitabilidad de quienes ya tienen una vivienda propia, pero que necesitan repararla, ampliarla o adecuarla.

El beneficio, administrado por la Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo, está disponible en todo el país y apunta a atacar tanto el deterioro de las viviendas como el hacinamiento familiar.

El programa contempla distintos tipos de proyectos —banco de materiales, adecuación para personas con discapacidad, daños por xilófagos, suelos salinos, inmuebles patrimoniales y cités— y los montos varían según la intervención que se requiera. Una vez otorgado, el beneficiario cuenta con un plazo de 18 meses para hacer uso del subsidio.

¿A cuánto puede llegar el subsidio según el tipo de proyecto?

El monto máximo que puede alcanzar el subsidio depende directamente del tipo de obra que se vaya a realizar. Estos son los topes establecidos por el Minvu:

Adecuación de viviendas: hasta 300 UF ($12.228.978)

Ampliación de vivienda con superficie de hasta 40 m²: entre 120 UF y 504 UF ($4.891.592 a $20.544.684)

Ampliación de vivienda con superficie sobre 40 m²: hasta 110 UF ($4.483.959)

Mejoramiento estructural: hasta 100 UF ($4.076.326)

Mejoramiento de instalaciones: hasta 90 UF ($3.668.694)

Mejoramiento de envolvente: hasta 80 UF ($3.261.061)

Mejoramiento por mantención: hasta 55 UF ($2.241.980)

¿Cuánto ahorro mínimo se necesita para postular?

El subsidio exige que el postulante cuente con un ahorro previo depositado en una cuenta de ahorro para la vivienda. El monto mínimo también varía según el proyecto:

Mejoramiento de vivienda: 3 UF ($122.290)

Ampliación: 5 UF ($203.817)

Adecuación de viviendas existentes: 7 UF ($285.343)

El dinero debe estar disponible en la cuenta de ahorro el último día del mes anterior a la postulación. Para abrir una cuenta de ahorro para la vivienda en BancoEstado, se puede hacer a través de la app del banco, en la sección "Productos", o llamando al 600 200 7000.

¿Quiénes pueden postular?

Para acceder al subsidio, se deben cumplir los siguientes requisitos:

Tener 18 años o más y cédula de identidad vigente. Los extranjeros deben contar con cédula para extranjeros con permanencia definitiva.

Ser propietario o propietaria de la vivienda, y que sea la única propiedad.

En postulación individual, pertenecer al 60% más vulnerable según el Registro Social de Hogares (RSH).

En postulación grupal, al menos el 60% del grupo debe pertenecer a ese tramo de vulnerabilidad, y el resto debe igualmente estar inscrito en el RSH.

Además, la vivienda debe cumplir al menos una de estas condiciones: ser una vivienda social con valor que no supere las 950 UF, haber sido construida o comprada con subsidio del Minvu, o haber sido construida por el Serviu.

¿Cómo se postula?

El proceso consta de seis etapas. Primero, el interesado debe contar con el ahorro mínimo requerido. Luego, debe contactar a una Entidad Patrocinante (EP), que es un organismo público o privado —con o sin fines de lucro— que asesora a las familias durante todo el proceso: desde la postulación hasta el término de las obras. Es importante destacar que las Entidades Patrocinantes no pueden cobrarles nada a las familias por sus servicios de asistencia técnica.

Con el apoyo de la EP, se realiza el diagnóstico de la vivienda, se diseña el proyecto, se selecciona una empresa constructora inscrita en el Registro de Constructores del Minvu y se preparan los antecedentes para ingresar la postulación al sistema del ministerio. Finalmente, el Serviu revisa los proyectos y el Minvu asigna los subsidios a los seleccionados.

Para más información, se puede llamar al 600 901 1111 (Minvu Aló) o revisar la ficha oficial en la Ventanilla Única Social.

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