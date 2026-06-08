Fondo Crece de Sercotec: ¿Cómo postular y quiénes pueden acceder a los $5 millones del Estado?

08 jun. 2026 - 16:00 hrs.

Si tienes una micro o pequeña empresa y quieres hacerla crecer, el Estado tiene un fondo pensado para ti. Se trata del Fondo Crece, un programa concursable del Servicio de Cooperación Técnica (Sercotec) que entrega recursos no reembolsables para mejorar la competitividad de negocios formalizados y cooperativas en todo Chile.

¿Qué es el Fondo Crece y cuánto dinero entrega?

El programa financia un plan de trabajo orientado a potenciar el crecimiento de un negocio, su consolidación o el acceso a nuevas oportunidades comerciales. El beneficio consiste en un subsidio de $5.000.000, que no debe devolverse.

De ese total, hasta $1.000.000 puede destinarse a acciones de gestión empresarial, como capacitación, asistencia técnica o marketing. El resto puede usarse en inversiones: compra de activos fijos e intangibles, habilitación de infraestructura y capital de trabajo, lo que incluye nuevas contrataciones, arriendos y materias primas.

Eso sí, la empresa o cooperativa beneficiada deberá realizar un aporte propio, cuyo porcentaje estará definido en las bases de cada convocatoria, y deberá financiar los impuestos que correspondan a su proyecto.

¿Quiénes pueden postular?

Pueden participar dos tipos de solicitantes:

Personas naturales o jurídicas con inicio de actividades en primera categoría ante el SII, cuya actividad sea coherente con la convocatoria correspondiente, y con ventas netas anuales demostrables entre 200 UF y 25.000 UF.

con inicio de actividades en primera categoría ante el SII, cuya actividad sea coherente con la convocatoria correspondiente, y con ventas netas anuales demostrables entre 200 UF y 25.000 UF. También pueden postular cooperativas con iniciación de actividades vigente en primera categoría y con el mismo rango de ventas.

Requisito clave antes de postular

Quienes resulten seleccionados deberán acreditar haber completado tres cursos gratuitos del Portal de Capacitación Virtual de Sercotec, disponible en capacitacion.sercotec.cl.

Sercotec recomienda completarlos antes del cierre de la convocatoria para no quedar fuera en la etapa de formalización.

¿Dónde revisar si hay convocatoria abierta en tu región?

Las postulaciones se gestionan por región y las bases varían según la convocatoria. Para revisar si hay un proceso abierto en tu zona, puedes ingresar directamente al sitio sercotec.cl/programas/crece o acudir a un Punto Mipe cercano para orientación gratuita.

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