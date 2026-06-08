La Florida endurece controles para entrega de vales de gas: Detectaron postulantes que no vivían en la comuna

08 jun. 2026 - 12:50 hrs.

¿Qué pasó?

La Municipalidad de La Florida anunció que reforzará los controles para la entrega de vales de gas correspondientes a la campaña "Calor de Hogar", luego de detectar irregularidades en procesos anteriores de postulación.

Según informó el municipio, las nuevas medidas buscan asegurar que el beneficio llegue efectivamente a las familias que cumplen los requisitos y necesitan apoyo para enfrentar los meses más fríos del año.

Postulaciones irregulares

El alcalde Daniel Reyes afirmó que en años anteriores "nos hemos encontrado con hogares que declaran más grupos familiares en sus casas para acceder a un mayor beneficio e incluso con postulantes que no viven en La Florida".

"Eso no solamente es injusto con quienes cumplen las reglas, sino que además perjudica a familias que realmente necesitan esta ayuda para enfrentar el invierno", agregó.

Reyes afirmó que "estos son recursos de todos los floridanos y tenemos el deber de administrarlos de manera responsable. Cuando alguien entrega información falsa o intenta acceder a un beneficio sin cumplir los requisitos, está afectando directamente a otra familia que sí requiere este apoyo".

La iniciativa "Calor de Hogar" contempla la entrega de dos vales de gas licuado de 15 kilos durante el año, uno distribuido en mayo y otro durante junio. El beneficio está dirigido a familias de la comuna que cumplan determinados requisitos.

¿Quiénes pueden acceder?

Desde el municipio aclararon que podrán acceder los hogares que se encuentren dentro del 90% más vulnerable del Registro Social de Hogares (RSH), que tengan su registro actualizado y acreditado en La Florida.

Además, deberán contar con cédula de identidad chilena vigente y acreditar residencia efectiva en la comuna. En el caso de personas migrantes, solo podrán postular quienes cuenten con residencia definitiva en Chile.

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