Subsidio ds1: ¿Quiénes necesitan un ahorro mínimo de 80 UF?

20 mar. 2026 - 10:00 hrs.

El subsidio habitacional DS1 es una ayuda gubernamental destinada a apoyar a las familias que deseen comprar una vivienda.

Según el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU), de acuerdo con el tramo en el que se ubique el hogar, se determina el ahorro mínimo que debe contemplar para el acceso al beneficio.

¿Quiénes necesitan un ahorro mínimo de 80 UF?

Los beneficiarios del subsidio habitacional que necesitan un ahorro mínimo de 80 Unidades de Fomento (UF) son quienes pertenecen al tramo 3.

Este segmento permite a las familias con capacidad de ahorro que no son dueñas de una vivienda acceder a una ayuda económica para comprar una propiedad de un valor máximo de 2.200 UF.

La propiedad que se adquiere bajo esta figura subsidiaria puede ser una casa o departamento, sean nuevos o usados.

Depende de la zona

En la zona regular se establece un valor máximo de 2.200 UF para la propiedad a adquirir por medio del subsidio DS1. Sin embargo, en las zonas extremas norte, sur e insular, el valor máximo de la vivienda sería de 2.600 UF.

El requisito básico de acceso a este tramo es estar inscrito en el Registro Social de Hogares (RSH).

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