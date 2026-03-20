Subsidio de Calefacción: ¿Quién recibe el pago?

20 mar. 2026 - 08:00 hrs.

Ante la llegada de los meses fríos, el Estado proporciona un alivio económico a las familias llamado Subsidio de Calefacción, enfocado en reducir el gasto por el uso de este importante servicio.

Es un beneficio económico de $100.000 que se paga directamente a los hogares, priorizando a los más vulnerables y en base a la disponibilidad presupuestaria.

¿A quién le corresponde el Subsidio de Calefacción?

La página oficial indica que esta ayuda es exclusiva para las familias que reúnan los siguientes requisitos:

Residir en la Región de Aysén.

Estar inscrita en el Registro Social de Hogares y pertenecer al 80% más vulnerable, al primer día hábil de enero de 2026.

Los hogares que cumplan con estos requerimientos recibirán el monto vía transferencia bancaria a la CuentaRUT. Si no tienen, podrán cobrarlo en una sucursal de BancoEstado o pago rural.

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