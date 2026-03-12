Subsidio de Calefacción de $100 mil: ¿Quiénes lo reciben?

12 mar. 2026 - 10:00 hrs.

Con la llegada del otoño, el Estado ya inició las gestiones para el pago del Subsidio de Calefacción, el cual busca aliviar los gastos de las familias con este servicio durante el invierno.

Consiste en un beneficio estatal de $100.000 mediante transferencia bancaria a la Cuenta RUT. Es automático, por lo que no es necesario postular ni solicitar al cumplir los requisitos para obtenerlo.

¿Quiénes reciben el Subsidio de Calefacción?

Según ChileAtiende, este beneficio está destinado solo para familias residenciadas en la región de Aysén, siempre que estén inscritas en el Registro Social de Hogares y pertenezcan al 80% más vulnerable.

Sin embargo, se entregará primero a aquellas que tengan alguna de las siguientes condiciones:

Ser participantes del Subsistema Seguridades y Oportunidades.

Tener en su hogar a algún participante del programa del Sistema Nacional de Cuidados.

Tener al menos una persona en situación de dependencia moderada o severa, o inscrita en el Registro Nacional de Discapacidad.

Tener al menos un niño, niña o adolescente.

Tener al menos una persona adulta mayor.

Familias con mujeres jefas de hogar.

¿Cómo saber si me corresponde el Subsidio de Calefacción?

Para obtener esta información, el interesado debe acceder al portal de consulta (pulsa aquí), ingresar su RUN, fecha de nacimiento y presionar “Consultar”.

