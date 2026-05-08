Cuenta RUT: Así puede llegar tu tarjeta a domicilio

08 may. 2026 - 20:00 hrs.

La Cuenta RUT es uno de los métodos más utilizados para la gestión de dinero personal a nivel país. También es reconocida como la forma principal en la que el Estado hace llegar las pensiones, subsidios y bonos a los ciudadanos.

Esta cuenta, perteneciente a BancoEstado, tiene una tarjeta afiliada la cual puede ser pedida no solo desde las sucursales físicas, sino también para su recibo a domicilio, si se efectúa la solicitud por medio de la aplicación.

Para ello, luego de acceder a la app, se debe dar click a la opción “Seguridad”, después “Reposición y Activación de Tarjetas” y allí ingresar los datos que se requieren, que son la dirección y datos de contacto del cliente.

Una vez llenado el formulario, tiene que seleccionarse la cuenta de cargo y aceptar la solicitud con BePass.

¿Cómo activar BePass?

Para efectuar el requerimiento de la tarjeta a domicilio, es necesario tener activo el BePass. BancoEstado reveló en su página web cuáles son los pasos que se deben seguir para poseer esta clave digital.

Antes de efectuar el proceso, cabe destacar que es indispensable contar con la cédula de identidad en mano, ya que se va a exigir como un método de seguridad para procesar la gestión.

En primera instancia, se debe ingresar a la aplicación de BancoEstado y en el menú inferior, entrar a la sección de Seguridad y luego a la configuración de BePass. Allí se va a verificar la identidad, con una foto del rostro.

Una vez confirmada la información, va a solicitarse la creación de una contraseña de seis dígitos y posteriormente se recibirá un email de confirmación. Con estos pasos concluidos, ya podrá utilizarse la clave digital.

BancoEstado recordó que, para mantener a salvo los fondos propios, nunca se debe compartir esta contraseña “ni siquiera con personas de confianza o supuestos funcionarios”.

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