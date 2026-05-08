Cuenta RUT: Así puede llegar tu tarjeta a domicilio
- Por Meganoticias
La Cuenta RUT es uno de los métodos más utilizados para la gestión de dinero personal a nivel país. También es reconocida como la forma principal en la que el Estado hace llegar las pensiones, subsidios y bonos a los ciudadanos.
Esta cuenta, perteneciente a BancoEstado, tiene una tarjeta afiliada la cual puede ser pedida no solo desde las sucursales físicas, sino también para su recibo a domicilio, si se efectúa la solicitud por medio de la aplicación.
Para ello, luego de acceder a la app, se debe dar click a la opción “Seguridad”, después “Reposición y Activación de Tarjetas” y allí ingresar los datos que se requieren, que son la dirección y datos de contacto del cliente.
Una vez llenado el formulario, tiene que seleccionarse la cuenta de cargo y aceptar la solicitud con BePass.
¿Cómo activar BePass?
Para efectuar el requerimiento de la tarjeta a domicilio, es necesario tener activo el BePass. BancoEstado reveló en su página web cuáles son los pasos que se deben seguir para poseer esta clave digital.Ir a la siguiente nota
Antes de efectuar el proceso, cabe destacar que es indispensable contar con la cédula de identidad en mano, ya que se va a exigir como un método de seguridad para procesar la gestión.
En primera instancia, se debe ingresar a la aplicación de BancoEstado y en el menú inferior, entrar a la sección de Seguridad y luego a la configuración de BePass. Allí se va a verificar la identidad, con una foto del rostro.
Una vez confirmada la información, va a solicitarse la creación de una contraseña de seis dígitos y posteriormente se recibirá un email de confirmación. Con estos pasos concluidos, ya podrá utilizarse la clave digital.
BancoEstado recordó que, para mantener a salvo los fondos propios, nunca se debe compartir esta contraseña “ni siquiera con personas de confianza o supuestos funcionarios”.
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