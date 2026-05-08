Carabineros detiene a joven de 18 años con arma y municiones de escopeta afuera del Duoc de Maipú

08 may. 2026 - 20:47 hrs.

¿Qué pasó?

Personal de la 29ª Comisaría de Carabineros detuvo este viernes, alrededor de las 18:15 horas, a un joven de 18 años en las inmediaciones del Centro Educacional Duoc, ubicado en calle 5 de Abril esquina Bahía Blanca, en la comuna de Maipú, Región Metropolitana.

¿Qué informó Carabineros?

El procedimiento se inició tras un llamado telefónico del personal de seguridad del recinto educacional, quienes alertaron a Carabineros sobre un individuo que, según sus características de vestuario, se encontraría vendiendo drogas y portando un arma de fuego en los alrededores del establecimiento.

Ante el aviso, personal de la Sección de Investigación Policial (SIP) de la 29ª Comisaría se trasladó al lugar. Al divisar al sujeto, este intentó huir al ver al personal uniformado, pero fue reducido y detenido sin mayores incidentes.

En el registro de sus vestimentas, se encontró un arma tipo fogueo y cartuchos calibre 12 de escopeta.

Desde la institución policial informaron que el imputado tiene 18 años y no registra antecedentes policiales previos.

Todo sobre Policial