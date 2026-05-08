RN remite al Tribunal Supremo del partido el caso de la senadora Camila Flores por investigación de fraude al Fisco
- Por Arnaldo Sepúlveda | Aton
¿Qué pasó?
La directiva de Renovación Nacional (RN) decidió este viernes remitir al Tribunal Supremo de la colectividad a la senadora Camila Flores debido a la investigación en su contra por supuesto fraude al Fisco que lleva adelante la Fiscalía Regional de Valparaíso.
¿Qué dijeron desde RN?
“Desde RN esperamos que la justicia actúe con la máxima celeridad y rigurosidad para el pronto esclarecimiento de los hechos. Los antecedentes ya están en manos del Tribunal Supremo de nuestro partido”, aseguró la secretaria general de RN, Katherine Martorell.
Y agregó que "nosotros hemos entregado todos los antecedentes al Tribunal Supremo para que se adopten las medidas que correspondan de acuerdo a nuestros estatutos".Ir a la siguiente nota
El proceso comenzó luego de una investigación periodística de Canal 13 que hizo pública una denuncia anónima que acusa a la parlamentaria de apropiarse indebidamente de remuneraciones de sus asesores durante los ocho años en los que ejerció como diputada.
El pasado miércoles funcionarios del OS9 de Carabineros llegaron hasta el Congreso, específicamente a la oficina de Flores, para realizar diligencias en el marco de la investigación.
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