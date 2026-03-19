Subsidio Familiar: Este grupo de personas lo recibe de forma automática

19 mar. 2026 - 19:00 hrs.

El Subsidio Familiar es un beneficio económico mensual destinado a la protección social de las comunidades más vulnerables.

La ayuda gubernamental, administrada por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, entrega un valor de $22.007 por cada carga familiar que se acredite.

Según ChileAtiende, en el caso de personas con discapacidad, el monto se duplica, para un total de $44.014.

¿Quién recibe el Subsidio Familiar de forma automática?

Quienes reciben Subsidio Único Familiar (SUF) en forma automática, sin tener que hacer ninguna solicitud, son cuyos causantes cumplen con los siguientes requisitos:

Edad inferior a los 18 años.

Pertenencia al 40% más vulnerable de acuerdo a la calificación socioeconómica del Registro Social de Hogares (RSH).

En caso de que el causante tenga menos de 8 años, debe participar en los programas de salud establecidos por el Ministerio de Salud (MINSAL). Si es mayor de 6 años, debe ser alumno regular de enseñanza básica, media o superior en establecimientos reconocidos por el Estado.

Hay condiciones excluyentes

Los causantes del Subsidio Automático Familiar no deben contar con reconocimiento para Asignación Familiar, recibir el Subsidio Familiar por medio del municipio o recibir Subsidio de Discapacidad para menores de 18 años; tampoco debe tener un ingreso igual o superior al valor del SUF. La pensión de orfandad no se considera renta bajo este concepto.

Para verificar si un ciudadano es beneficiario de esta bonificación solo debe acceder al siguiente enlace, ingresar su RUN y fecha de nacimiento.

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