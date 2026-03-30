¿Sueñas con construir tu casa? Este es el subsidio que te ayuda a lograrlo en sitio propio

30 mar. 2026 - 11:00 hrs.

Tener una casa propia es el gran anhelo de miles de familias. Por ello, el Estado facilita el proceso para lograrlo con el Subsidio DS1 Tramo 3, un beneficio para quienes poseen un terreno y buscan financiar la edificación de su futuro hogar.

Este programa habitacional entrega un monto base de hasta 550 UF, conforme a la ubicación del terreno, y puede complementarse con recursos propios o un crédito hipotecario.

Requisitos para postular al Subsidio DS1 Tramo 3

Según ChileAtiende, una persona podrá presentar su solicitud si cumple con lo siguiente:

Tener 18 años de edad o más.

Tener cédula de identidad vigente. Si es extranjero, debe presentar la cédula de identidad para extranjeros con residencia definitiva.

Presentar certificado de cuenta de ahorro para la vivienda, cuya antigüedad debe ser de al menos 12 meses al momento de postular.

Demostrar un ahorro mínimo de 50 UF. Debe estar depositado en la cuenta de ahorro y reflejado como saldo disponible a más tardar el último día hábil del mes anterior a la postulación, y a partir de esa fecha no se pueden efectuar giros.

Estar inscrito en el Registro Social de Hogares (RSH). Si el RSH es superior al 90% deberás cumplir con el límite de renta establecido.

La familia debe cumplir con no tener una vivienda y acreditar la disponibilidad de un terreno.

¿Cómo acredito la disponibilidad de un terreno?

Al momento de postular, el solicitante podrá demostrarlo con la entrega de uno de estos documentos:

Inscripción del sitio a nombre del postulante, su cónyuge o conviviente civil.

Inscripción del sitio a nombre del grupo organizado.

Certificado de la CONADI, en caso de tierras indígenas.

Usufructo o derecho real de uso del terreno a su favor.

Derechos en comunidades agrícolas.

Sitio a nombre de una cooperativa de la cual es socio.

Cesión de derechos inscrita del terreno a favor del postulante.

Certificado emitido por el Ministerio de Bienes Nacionales (si es necesario).

También se debe contar con los certificados de informaciones previas y factibilidad de servicios.

¿Cómo postular al Subsidio DS1 Tramo 3?

El trámite de postulación se puede realizar en línea, a través del sitio web del Minvu (pulsa aquí), o de forma automática si no fue seleccionado durante el primer llamado.

También existe la opción de solicitarlo mediante el formulario de atención ciudadana, pero aplica solo para quienes no postularon de forma automática o en línea.

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