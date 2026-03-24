Subsidio DS1: Esta es la edad mínima para postular

24 mar. 2026 - 09:00 hrs.

El subsidio DS1 es un programa gubernamental que facilita la adquisición de viviendas a familias que todavía no son propietarias.

Según el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU), este beneficio está diseñado para los hogares que tienen capacidad de ahorro y desean acceder a una vivienda nueva o usada.

Los montos máximos de las propiedades a las que se pueden tener acceso varían de acuerdo al tramo en el que se encuentre el beneficiario y la región en la que se ubique.

¿Cuál es la edad mínima para postular al subsidio DS1?

Para postular al subsidio DS1, el ciudadano debe tener una edad mínima de 18 años, de acuerdo con la legislación estipulada por MINVU.

Asimismo, debe cumplir con otros requisitos, que son los siguientes:

Cédula Nacional de Identidad Vigente.

Nacional de Identidad Vigente. Cédula de Identidad para extranjeros vigente, en el caso de que se trate de un extranjero, quien también deberá contar con residencia definitiva. Debe consignar una fotocopia de ella en la postulación, para su posterior verificación por parte del Servicio Nacional de Migraciones.

Acreditación de una cuenta de ahorro para la vivienda con una antigüedad mínima de 12 meses.

para la vivienda con una antigüedad mínima de 12 meses. Acreditación del ahorro exigido en la cuenta para la vivienda, al último día del mes anterior a la postulación. No se deben efectuar giros en la cuenta a partir de esa fecha.

en la cuenta para la vivienda, al último día del mes anterior a la postulación. No se deben efectuar giros en la cuenta a partir de esa fecha. Inscripción en el Registro Social de Hogares (RSH) sin superar el tramo del 60% de calificación socioeconómica. Los adultos mayores que postulen al Tramo 1 podrán pertenecer hasta el 90% más vulnerable de la población, de acuerdo con el RSH.

Los adultos mayores que postulen al Tramo 1 podrán pertenecer hasta el 90% más vulnerable de la población, de acuerdo con el RSH. Si se postula colectivamente, el grupo debe tener un mínimo de 10 integrantes, postular a través de una Entidad Patrocinante y contar con un proyecto habitacional aprobado por el Serviu.

Financiamiento de la vivienda

El financiamiento de la compra de la vivienda, bajo esta modalidad subsidiaria, se estipula a través del ahorro, más el subsidio habitacional, más los recursos propios o el crédito hipotecario.

Esta figura social contempla una atención preferencial para los grupos familiares que cuenten con algún integrante perteneciente al Registro Nacional de la Discapacidad.

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