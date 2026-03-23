Bono de Invierno: Este es el monto que se entrega este 2026

23 mar. 2026 - 14:00 hrs.

El Bono de Invierno es un aporte gubernamental diseñado para reducir el impacto económico derivado de la temporada de frío.

Según ChileAtiende, no hay necesidad de postularse para acceder a la bonificación, pues si el destinatario cumple con los requisitos, se asigna automáticamente.

El beneficio se recibe una sola vez y aplica para quienes, al primero de mayo de 2026, tengan 65 años o más. Además, se deben cumplir ciertos requisitos.

¿Cuál es el monto que asigna el Bono de Invierno?

El Bono de Invierno contempla la entrega de un monto de $81.257 a sus beneficiarios en 2026.

Este valor se obtendrá junto a la pensión correspondiente a mayo de 2026. Su adjudicación no es tributable ni imponible, ni está sujeta a descuentos.

Requisitos para el acceso del Bono Invierno

Además de cumplir con la edad estipulada, los beneficiarios deben pertenecer a alguno de los siguientes grupos:

Pensiones contributivas: Pensionados del Instituto de Previsión Social (IPS), Instituto de Seguridad Laboral (ISL), Caja de Previsión de la Defensa Nacional (Capredena), Dirección de Previsión de Carabineros de Chile (Dipreca) o Pensionados de una Administradora de Fondos de Pensiones (AFP), y que reciban una Pensión Mínima con Garantía Estatal.

Pensionados del Instituto de Previsión Social (IPS), Instituto de Seguridad Laboral (ISL), Caja de Previsión de la Defensa Nacional (Capredena), Dirección de Previsión de Carabineros de Chile (Dipreca) o Pensionados de una Administradora de Fondos de Pensiones (AFP), y que reciban una Pensión Mínima con Garantía Estatal. Pensión Garantizada Universal (PGU) : Siempre que no se reciba ninguna otra pensión.

: Siempre que no se reciba ninguna otra pensión. Pensiones especiales de reparación: Beneficiarios de la Pensión de Reparación a Víctimas de Prisión Política y Tortura, Pensión de viudez de pensionados de reparación fallecidos o Pensión no contributiva de exonerados políticos.

Beneficiarios de la Pensión de Reparación a Víctimas de Prisión Política y Tortura, Pensión de viudez de pensionados de reparación fallecidos o Pensión no contributiva de exonerados políticos. Pensiones contributivas con APSV, con PGU o con pensión especial de reparación: Aporte Previsional Solidario de Vejez (APSV) o pensionados de algún régimen previsional que, además, se encuentren recibiendo la PGU, cuyo monto sea igual o inferior al valor de la pensión mínima de vejez para personas de 75 años o más.

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