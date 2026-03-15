Bono Invierno: Así puedes consultar si te corresponde
Si bien aún restan meses para que comience el invierno, en mayo se pagará una de las ayudas estatales más importantes del año: el denominado Bono Invierno.
Es importante señalar que el beneficio está destinado a las personas que, al 1 de mayo de este 2026, tengan 65 años o más y cumplan los requisitos correspondientes.
Para este año, los beneficiarios recibirán un monto de $81.257, que se pagará junto a la pensión de mayo. El Bono Invierno no es tributable, ni imponible, ni está sujeto a descuentos.Ir a la siguiente nota
¿Qué requisitos debo cumplir para el Bono Invierno?
Además de tener 65 años o más, las personas deben tener pensiones de un monto inferior o igual al valor de la pensión mínima de vejez para pensionados de 75 o más años de edad a la fecha de pago del beneficio y que sean de:
- Instituto de Previsión Social.
- Instituto de Seguridad Laboral.
- Cajas de Previsión.
- Mutualidades de Empleadores.
- Pensionados del sistema establecido en el Sistema de Pensiones de Vejez (1980), que se encuentren percibiendo pensiones mínimas con garantía estatal.
- Pensionados del Sistema de Pensiones de Vejez (1980) que se encuentren recibiendo un Aporte Previsional Solidario de Vejez (APSV), cuyas pensiones sean de un monto inferior o igual al valor de la pensión mínima de vejez para pensionados de 75 o más años de edad a la fecha de pago del beneficio.
- Beneficiarios de la Pensión Garantizada Universal (PGU), siempre que no tuvieran derecho a otra pensión en algún régimen previsional.
- Pensionados de algún régimen previsional que, adicionalmente, se encuentren recibiendo una PGU y cuyas pensiones sean de un monto inferior o igual al valor de la pensión mínima de vejez para pensionados de 75 o más años de edad a la fecha de pago del beneficio.
¿Cómo puedo saber si me corresponde el Bono Invierno?
Si quieres saber si te corresponde el Bono Invierno, solo debes seguir los siguientes pasos:
- Revisa tu liquidación con tu Clave Única (clic acá para acceder), si no la tienes, solicítala.
- Consulta tu fecha y forma de pago con tu RUN.
- Solicita una videoatención en ChileAtiende.
- Llama al call center ChileAtiende 101 o al +56 44 236 20 00 (si estás en el extranjero). Revisa el horario de atención.
- Dirígete a una sucursal ChileAtiende.
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