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Bono Invierno: Así puedes consultar si te corresponde

Si bien aún restan meses para que comience el invierno, en mayo se pagará una de las ayudas estatales más importantes del año: el denominado Bono Invierno

Es importante señalar que el beneficio está destinado a las personas que, al 1 de mayo de este 2026, tengan 65 años o más y cumplan los requisitos correspondientes

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Para este año, los beneficiarios recibirán un monto de $81.257, que se pagará junto a la pensión de mayo. El Bono Invierno no es tributable, ni imponible, ni está sujeto a descuentos. 

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¿Qué requisitos debo cumplir para el Bono Invierno? 

Además de tener 65 años o más, las personas deben tener pensiones de un monto inferior o igual al valor de la pensión mínima de vejez para pensionados de 75 o más años de edad a la fecha de pago del beneficio y que sean de: 

  • Instituto de Previsión Social.
  • Instituto de Seguridad Laboral.
  • Cajas de Previsión.
  • Mutualidades de Empleadores.
  • Pensionados del sistema establecido en el Sistema de Pensiones de Vejez (1980), que se encuentren percibiendo pensiones mínimas con garantía estatal.
  • Pensionados del Sistema de Pensiones de Vejez (1980) que se encuentren recibiendo un Aporte Previsional Solidario de Vejez (APSV), cuyas pensiones sean de un monto inferior o igual al valor de la pensión mínima de vejez para pensionados de 75 o más años de edad a la fecha de pago del beneficio.
  • Beneficiarios de la Pensión Garantizada Universal (PGU), siempre que no tuvieran derecho a otra pensión en algún régimen previsional.
  • Pensionados de algún régimen previsional que, adicionalmente, se encuentren recibiendo una PGU y cuyas pensiones sean de un monto inferior o igual al valor de la pensión mínima de vejez para pensionados de 75 o más años de edad a la fecha de pago del beneficio.
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¿Cómo puedo saber si me corresponde el Bono Invierno? 

Si quieres saber si te corresponde el Bono Invierno, solo debes seguir los siguientes pasos

  • Revisa tu liquidación con tu Clave Única (clic acá para acceder), si no la tienes, solicítala.
  • Consulta tu fecha y forma de pago con tu RUN.
  • Solicita una videoatención en ChileAtiende.
  • Llama al call center ChileAtiende 101 o al +56 44 236 20 00 (si estás en el extranjero). Revisa el horario de atención.
  • Dirígete a una sucursal ChileAtiende.

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