Bono Invierno: Así puedes consultar si te corresponde

15 mar. 2026 - 08:00 hrs.

Si bien aún restan meses para que comience el invierno, en mayo se pagará una de las ayudas estatales más importantes del año: el denominado Bono Invierno.

Es importante señalar que el beneficio está destinado a las personas que, al 1 de mayo de este 2026, tengan 65 años o más y cumplan los requisitos correspondientes.

Para este año, los beneficiarios recibirán un monto de $81.257, que se pagará junto a la pensión de mayo. El Bono Invierno no es tributable, ni imponible, ni está sujeto a descuentos.

¿Qué requisitos debo cumplir para el Bono Invierno?

Además de tener 65 años o más, las personas deben tener pensiones de un monto inferior o igual al valor de la pensión mínima de vejez para pensionados de 75 o más años de edad a la fecha de pago del beneficio y que sean de:

Instituto de Previsión Social.

Instituto de Seguridad Laboral.

Cajas de Previsión.

Mutualidades de Empleadores.

Pensionados del sistema establecido en el Sistema de Pensiones de Vejez (1980), que se encuentren percibiendo pensiones mínimas con garantía estatal.

Pensionados del Sistema de Pensiones de Vejez (1980) que se encuentren recibiendo un Aporte Previsional Solidario de Vejez (APSV), cuyas pensiones sean de un monto inferior o igual al valor de la pensión mínima de vejez para pensionados de 75 o más años de edad a la fecha de pago del beneficio.

Beneficiarios de la Pensión Garantizada Universal (PGU), siempre que no tuvieran derecho a otra pensión en algún régimen previsional.

Pensionados de algún régimen previsional que, adicionalmente, se encuentren recibiendo una PGU y cuyas pensiones sean de un monto inferior o igual al valor de la pensión mínima de vejez para pensionados de 75 o más años de edad a la fecha de pago del beneficio.

¿Cómo puedo saber si me corresponde el Bono Invierno?

Si quieres saber si te corresponde el Bono Invierno, solo debes seguir los siguientes pasos:

Revisa tu liquidación con tu Clave Única (clic acá para acceder), si no la tienes, solicítala.

Consulta tu fecha y forma de pago con tu RUN.

Solicita una videoatención en ChileAtiende.

Llama al call center ChileAtiende 101 o al +56 44 236 20 00 (si estás en el extranjero). Revisa el horario de atención.

Dirígete a una sucursal ChileAtiende.

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