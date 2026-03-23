Subsidio de arriendo: Estos son los requisitos para postular

23 mar. 2026 - 16:00 hrs.

El Subsidio de Arriendo de vivienda tiene el propósito de ofrecer apoyo gubernamental a familias que requieren una solución habitacional flexible por un tiempo determinado.

Los beneficiarios deben estar en capacidad de realizar un pago mensual por concepto de arriendo.

Según el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (SERVIU), el trámite de postulación no tiene costos asociados y se rige por el período fijado en la resolución del llamado respectivo.

Estos son los requisitos para postular al subsidio de arriendo

Edad mínima de 18 años.

Cédula Nacional de Identidad Vigente o Cédula de Identidad para Extranjeros, según sea el caso.

Postulación junto a su cónyuge, conviviente civil, conviviente o hijo. Quienes tengan más de 60 años no necesitan contar con núcleo familiar.

Inscripción en el Registro Social de Hogares (RSH), sin superar el tramo de calificación socioeconómica del 70%.

Ahorro mínimo de 4 UF en una cuenta de ahorro para la vivienda, la cual debe estar a nombre del postulante, cónyuge o conviviente civil.

Ingreso económico familiar entre 7 y 25 UF. Por cada integrante familiar que excede de tres, el ingreso máximo mensual familiar aumentará en 8 UF.

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¿Cuál es el monto del beneficio?

Según la Ventanilla Única Social, este formato entrega un subsidio total de 170 UF, con un tope de 4,2 UF por mes. Su legislación contempla que el valor del arriendo no puede superar las 11 UF.

En las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Aysén, Magallanes y RM el tope es de 4,9 UF por mes y el valor máximo del arriendo no puede superar las 13 UF.

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