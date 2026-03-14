Subsidio de Arriendo: Este es el monto mínimo que se debe acreditar en una cuenta de ahorro

14 mar. 2026 - 15:00 hrs.

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) entrega diferentes ayudas para cubrir las necesidades habitacionales que tienen las familias. Una de ellas es el Subsidio de Arriendo, beneficio que tiene como objetivo ayudar a los ciudadanos a pagar el alquiler de una propiedad.

En concreto, el Subsidio de Arriendo cubre hasta en 4,2 UF, siempre que el valor del inmueble no sea mayor a 11 UF. La ayuda entrega un total de 170 UF, las cuales se pueden usar de forma continua o discontinua dentro de un plazo de ocho años.

Ahora, si la propiedad que se desea arrendar está ubicada en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Metropolitana, Aysén o Magallanes, el tope de cobertura del subsidio puede ser de 4,9 UF y el valor del arriendo de hasta 13 UF.

¿Cuánto debo tener ahorrado para postular al Subsidio de Arriendo?

Para postular al beneficio debes cumplir una serie de requisitos, dentro de los cuales se encuentra acreditar un ahorro mínimo de 4 UF en una cuenta de ahorro para la vivienda al momento de postular, la cual debe estar a nombre del postulante, cónyuge o conviviente civil.

Por otro lado, estos requisitos son indispensables para la postulación:

Ser mayor de 18 años.

Tener cédula de identidad vigente.

Postular con al menos su cónyuge, conviviente o hijo. Mayores de 60 años pueden postular solos.

Estar inscrito en el Registro Social de Hogares y pertenecer hasta el 70% más vulnerable.

Tener un ingreso familiar de entre 7 y 25 UF. A partir de tres personas, el tope máximo aumenta en 8 UF por cada miembro adicional.

No ser dueño de una vivienda, ni el postulante ni su familiar.

No ser beneficiario de otro subsidio habitacional activo, ni el postulante ni su familiar.

Si quieres postular de manera online al Subsidio de Arriendo, solo debes entrar al siguiente enlace (clic acá) y hacer ingreso con tu Clave Única. Sin embargo, también puedes hacer el trámite de manera presencial en las oficinas del Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) en cada región.

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