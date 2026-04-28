¿Eres una persona cuidadora? Así puedes solicitar tu credencial y acceder a beneficios

28 abr. 2026 - 09:00 hrs.

La credencial de persona cuidadora es un documento que reconoce a ciudadanos que ejercen labores de cuidados y atención a personas con dependencia o discapacidad, sin remuneración alguna, permitiéndoles acceder a diversos beneficios estatales.

Para obtener esta identificación oficial, es obligatorio que el solicitante y la persona que recibe los cuidados estén inscritos en el Registro Social de Hogares.

¿Cómo se solicita la credencial de persona cuidadora?

De acuerdo a ChileAtiende, el trámite para obtener esta acreditación se puede realizar a través de tres canales oficiales habilitados por el Estado:

En línea: ingresando a la Ventanilla Única Social (pulsa aquí) con el RUN y la Clave Única, para luego completar el formulario y adjuntar la documentación requerida.

ingresando a la con el RUN y la Clave Única, para luego completar el formulario y adjuntar la documentación requerida. Atención virtual: solicitando una videoatención con un ejecutivo en la Sucursal Virtual ChileAtiende.

solicitando una videoatención con un ejecutivo en la Sucursal Virtual ChileAtiende. Trámite presencial: Acudiendo a la municipalidad correspondiente a tu domicilio, o en las sucursales y Módulos Express de ChileAtiende.

Una vez aprobada la solicitud, la entrega de la credencial física tiene un plazo máximo de 60 días. Los municipios son las entidades encargadas de distribuir el documento final a los usuarios.

¿Qué necesito para solicitar la credencial de persona cuidadora?

Para que la solicitud sea validada por el sistema, se exige cumplir con las siguientes condiciones:

La persona cuidadora y quien requiere cuidados deben estar inscritas en el Registro Social de Hogares, sin importar si están o no en el mismo grupo familiar.

La persona cuidadora debe ser mayor de 18 años.

Formulario de solicitud firmado por el solicitante y la jefatura del hogar donde vive la persona que requiere cuidados.

Copia de la cédula de identidad vigente de quienes firman el formulario.

Declaración Jurada Simple N°7 que informa que la persona cuidadora y la persona que requiere cuidados viven en hogares distintos, si aplica al caso.

Si la jefatura del hogar de la persona que requiere cuidados no puede firmar, el ejecutor deberá realizar una visita domiciliaria. En ella, se solicitará la huella a la jefatura de hogar con quien reside la persona que requiere cuidados para verificar la identidad.

La persona que requiere cuidados puede declarar hasta tres personas cuidadoras: una principal y dos secundarias. La persona cuidadora, por su parte, puede declarar hasta tres personas que requieren cuidados.

¿Qué beneficios tengo como persona cuidadora?

Al presentar este documento junto con la cédula de identidad, se otorga el derecho a atención preferente y prioritaria (sin hacer filas regulares) en las siguientes instituciones:

Fonasa, BancoEstado y Registro Civil e Identificación.

Sucursales de ChileAtiende, Senadis y SENAMA.

Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu).

Oficinas del Registro Social de Hogares en las distintas municipalidades.

Correos de Chile, DICREP (Tía Rica), Sence y SERNAC.

Además, permite acceder a descuentos e iniciativas privadas a través de la Red de Empresas Chile Cuida.

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