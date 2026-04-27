Colun busca nuevos trabajadores: Estas son las vacantes disponibles y así puedes postular

27 abr. 2026 - 18:00 hrs.

¿Qué pasó?

La Cooperativa Agrícola y Lechera de La Unión (Colun), reconocida empresa nacional del sector de alimentos, ha iniciado un proceso de reclutamiento para incorporar nuevos colaboradores en diversas áreas de su operación.

La búsqueda de personal incluye vacantes en distintos puntos del país, concentrando una parte importante de sus requerimientos en la zona sur de Chile y en la Región Metropolitana.

Las oportunidades de empleo actuales abarcan un amplio espectro de perfiles profesionales y técnicos. La compañía busca desde especialistas en mantenimiento y procesos industriales hasta personal administrativo y operativo para sus centros de distribución y plantas productivas.

Estas son las vacantes disponibles en Colun

Las 14 vacantes disponibles contemplan funciones en las ciudades de Valdivia y Santiago. Entre los cargos que la empresa busca completar se encuentran puestos técnicos específicos y roles de gestión logística.

En el área de mantenimiento y procesos, destacan los cupos para:

Ingeniero de Confiabilidad y Mantenimiento Eléctrico

Instrumentista

Eléctrico de Turno

Encargado Eléctrico de Procesos.

Estos roles se sitúan mayoritariamente en las instalaciones de la Región de Los Ríos, fundamentales para la continuidad operacional de la planta.

Por otro lado, en el ámbito administrativo y logístico, se requieren:

Auditor de Calidad

Administrativo de Sistemas y Supervisor de Distribución.

También existen vacantes para personal operativo como auxiliares de bodega, operadores de grúa horquilla, mecánicos de turno y auditores de materiales, necesarios para fortalecer las cadenas de suministro de la cooperativa.

Asimismo, se han abierto cupos para asistentes de laboratorio, perfil orientado a la ejecución de análisis químicos para garantizar los estándares de calidad de los productos finales.

Finalmente, para el sector comercial, se destaca la búsqueda de un Product Manager en la ciudad de Santiago, enfocado en liderar el ciclo de vida de nuevos lanzamientos y la relación con agencias publicitarias.

¿Cómo postular?

El proceso de postulación se gestiona de manera digital a través del portal Trabajando.cl. Los interesados deben acceder a la plataforma web institucional de la empresa para revisar el detalle de cada oferta y los requisitos específicos.

Para concretar el envío de los antecedentes, el usuario debe contar con una cuenta activa en el portal de empleos.

Una vez seleccionado el cargo de interés, se debe pulsar el botón de postulación, donde el sistema solicitará adjuntar el Currículum Vitae actualizado y completar un formulario con datos de contacto.

Hay que considerar que cada vacante tiene plazos de cierre determinados. Una vez realizada la postulación, los candidatos seleccionados para las siguientes etapas serán contactados directamente por el equipo de recursos humanos de la compañía para continuar con el proceso de evaluación.

Todo sobre Ofertas Laborales