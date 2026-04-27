Turista alemán muere tras ser mordido por una cobra en un espectáculo de encantadores de serpientes en Egipto

27 abr. 2026 - 19:18 hrs.

Un turista alemán de 57 años falleció tras ser mordido por una serpiente durante un espectáculo de encantadores de serpientes en un hotel de Hurghada, destino turístico ubicado en el mar Rojo egipcio. El hecho ocurrió a principios de abril y fue confirmado este lunes por la policía del estado de Baviera, en el sur de Alemania.

Según el comunicado policial, el hombre asistía al show junto a dos familiares cuando los dos reptiles involucrados en la actuación —que se cree eran cobras— fueron colocados alrededor del cuello de algunos espectadores.

En un momento del espectáculo, el encantador de serpientes dejó que uno de los animales se introdujera en el pantalón del turista, que fue mordido en la pierna.

La víctima presentó de inmediato signos claros de envenenamiento y debió ser reanimada en el lugar antes de ser trasladada a un hospital, donde finalmente falleció. Su identidad no ha sido revelada.

El incidente se produjo durante unas vacaciones en familia. Consultadas por la agencia AFP, las autoridades egipcias indicaron no tener conocimiento del caso.

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