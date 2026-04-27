Delincuente muere tras ser abatido por Carabineros luego de persecución desde Independencia a Pudahuel

27 abr. 2026 - 20:36 hrs.

¿Qué pasó?

Un procedimiento policial terminó con un delincuente fallecido en la comuna de Pudahuel, luego de una persecución que se inició tras el robo de un camión en Independencia, en la Región Metropolitana.

El hecho comenzó en el sector de calle Escanilla, donde un camión 3/4 que se encontraba estacionado en la vía pública fue sustraído por dos sujetos. El conductor del vehículo no estaba en el lugar al momento del robo, pero al percatarse de la situación alertó a Carabineros y comenzó a entregar información en tiempo real gracias al sistema GPS del móvil.

Persecución por varias comunas

Con esos antecedentes, personal policial inició un seguimiento que se extendió por distintas comunas de la capital. Motoristas que se encontraban en patrullaje lograron ubicar el vehículo y continuaron la persecución hasta la comuna de Pudahuel.

El recorrido finalizó en calle Mar de Drake, donde el conductor del camión perdió el control del vehículo. En ese contexto, uno de los ocupantes descendió y huyó a pie, mientras que el conductor continuó intentando escapar.

Disparos y muerte en el lugar

De acuerdo con los antecedentes, el conductor del camión habría intentado embestir a los funcionarios policiales que participaban del procedimiento. En ese momento, los efectivos hicieron uso de sus armas de servicio, efectuando disparos que impactaron al sujeto.

El individuo falleció en el lugar pese a la llegada de personal del SAMU. En tanto, el segundo involucrado fue detenido posteriormente. Se trata de un hombre chileno, mayor de edad y con antecedentes policiales.

Peritajes y evidencias en el sitio

Tras lo ocurrido, el sitio del suceso fue aislado y las diligencias quedaron a cargo de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones, por instrucción del Ministerio Público.

En el lugar se levantaron al menos 15 evidencias balísticas, las que corresponderían al armamento utilizado por personal policial. Según los primeros antecedentes, no hubo intercambio de disparos, ya que solo Carabineros hizo uso de sus armas.

Declaraciones de la PDI

El subprefecto Ricardo Castillo, jefe de la Brigada de Homicidios Metropolitana, señaló que “a lo menos 2 sujetos sustraen un vehículo de tipo camioneta, en el cual se retiran de la comuna”.

Agregó que “Carabineros de la jurisdicción toma contacto con el móvil y empieza a realizar un seguimiento, el cual finaliza en la comuna de Pudahuel, en circunstancias que uno de los sujetos desciende del móvil y se da a la fuga, mientras que el segundo de este que conducía, al ser controlado, rehúsa este control y en los momentos que seguía conduciendo su vehículo policial, personal de carabineros le realiza diversos disparos”.

Investigación en desarrollo

Las diligencias continúan para establecer la identidad del sujeto fallecido y determinar si los involucrados portaban armamento, lo que hasta ahora no ha sido confirmado. Según lo informado, vecinos del sector no resultaron afectados, ya que los disparos se concentraron en el lugar donde se encontraba el vehículo.

El caso sigue siendo investigado por la PDI, mientras se analizan las circunstancias en que se desarrolló el procedimiento policial que terminó con la muerte del conductor del camión robado.