Carabineros da muerte a delincuente en medio de persecución por robo de un camión

27 abr. 2026 - 12:26 hrs.

¿Qué pasó?

Un operativo de Carabineros por el robo de un camión terminó con un delincuente muerto por herida de bala y otro detenido, luego de una persecución policial que se extendió desde la comuna de Independencia hasta Pudahuel, en la Región Metropolitana.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, a las 11:34 horas un llamado al nivel 133 alertó sobre el robo de un camión en calle Escanilla N°42, en la comuna de Independencia.

Carabineros inició una persecución

Según informó Carabineros, la víctima entregó las características del vehículo sustraído, lo que permitió que la información fuera rápidamente difundida a las unidades policiales en servicio.

Minutos después, funcionarios de Carabineros que patrullaban en motos todoterreno lograron divisar el camión robado, iniciándose un seguimiento controlado por distintas calles de la capital.

Durante la persecución, el conductor del vehículo habría intentado colisionar a los funcionarios policiales con el objetivo de evitar su detención, poniendo en riesgo la integridad de los uniformados.

Delincuente murió tras el enfrentamiento

Ante esta situación de riesgo inminente, los efectivos hicieron uso de sus armas de servicio, dando muerte al delincuente que manejaba el camión robado y logrando así detener su accionar. En el mismo procedimiento, también se concretó la detención de una segunda persona que viajaba como acompañante en el vehículo sustraído.

El operativo culminó en la intersección de Laguna Sur, en la comuna de Pudahuel. La muerte del sujeto fue confirmada por personal del SAMU, mientras que el segundo detenido fue trasladado a la unidad policial correspondiente.