PDI detiene a 17 personas que robaban camiones en la Ruta 5 Sur: Banda actuaba en varias regiones el país

27 abr. 2026 - 08:09 hrs.

¿Qué pasó?

La Policía de Investigaciones (PDI) desbarató una peligrosa banda criminal dedicada al robo de camiones en distintos puntos de la Ruta 5 Sur, entre la región del Maule y Puerto Montt. La organización estaba compuesta por 17 personas, todas mayores de edad, quienes fueron detenidas tras un operativo que se extendió por ocho meses.

La investigación, denominada “Oculto Sur 1”, permitió establecer que la banda comenzó a operar durante 2025 y actuaba principalmente de noche en estaciones de servicio y zonas de descanso para transportistas. Aprovechaban que los conductores dormían dentro de las cabinas para abrir los tráileres y sustraer la carga sin ser detectados.

Con roles definidos y usaban armas modificadas

El grupo robaba una amplia variedad de mercadería, desde alimentos y artículos de aseo hasta electrodomésticos y vestimenta. Sin embargo, uno de los casos más llamativos fue el robo de una vaca desde un camión que se dirigía hacia Puerto Montt, hecho por el que también fueron formalizados por abigeato.

Según detalló la PDI, la banda tenía roles definidos: un grupo se encargaba de ejecutar los robos directamente en la ruta, mientras otro acopiaba las especies sustraídas para luego introducirlas en el mercado informal y revenderlas, blanqueando así el dinero obtenido.

Durante los allanamientos, la policía incautó vehículos utilizados en los delitos, teléfonos celulares, drogas como clorhidrato de cocaína y cannabis, además de una motosierra que utilizaban para romper los sellos de los tráileres. También encontraron rifles y pistolas modificadas, conocidas en el mundo criminal como armas “chipiadas”, capaces de disparar como automáticas o semiautomáticas.

La Fiscalía confirmó que se logró acreditar la participación de esta organización en al menos siete delitos, incluidos robos con violencia e intimidación, donde utilizaban armas de fuego para amenazar a las víctimas. Además, enfrentan cargos por asociación criminal, receptación, infracción a la ley de armas, infracción a la ley de drogas y abigeato.

“Había sujetos que efectuaban labores de brazo operativo, de ejecución mismo del delito, y había otros sujetos que acopiaban las especies que habían sido robadas con el objeto de introducirlas al mercado informal”, explicaron desde la investigación.

Banda delictual actuaba en al menos cinco regiones

Las autoridades no descartan que existan más personas involucradas ni que esta organización esté vinculada a otros delitos, considerando su nivel de armamento y la extensión territorial en la que operaban. La banda actuaba en al menos cinco regiones del país y alcanzó a sustraer bienes avaluados en cerca de 50 millones de pesos.

El delegado presidencial de la zona advirtió que este tipo de organizaciones se ha desplazado hacia comunas más pequeñas, como Mulchén, desde donde operaban varios de los detenidos. La investigación continúa mientras avanza el proceso judicial contra los imputados.