Hombre fue acribillado al interior de su vehículo en Pedro Aguirre Cerda

24 abr. 2026 - 18:10 hrs.

¿Qué pasó?

Un hombre fue acribillado en la tarde de este viernes 24 de abril cuando iba a bordo de su vehículo en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, en Santiago. A raíz de esto, personal de la Fiscalía ECOH Metropolitana inició las respectivas diligencias.

El crimen ocurrió en la intersección de calles Armada Nacional y Maestranza cerca de las 15:00 horas. Fue allí cuando funcionarios de Carabineros acudieron tras un llamado de emergencia al 133.

Los vecinos del sector explicaron que escucharon una ráfaga de disparos, lo que motivó la llamada. Al llegar al lugar, el conductor de un taxi particular estaba sin vida, mientras que un pasajero debió ser trasladado a un centro asistencial, fuera de riesgo vital.

La hipótesis del crimen

Según información preliminar, todo apunta a un presunto ajuste de cuentas, puesto que al interior del auto había cuatro paquetes medianos con droga.

Los habitantes del sector, además, manifestaron que hay dos establecimientos educacionales cerca, lo que implica un riesgo mayor.

Por último, personal de la PDI y Fiscalía ECOH mantienen un corte en el sitio del suceso, mientras concretan las diligencias para esclarecer el caso.

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