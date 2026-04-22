"Sigo teniendo fe": La esperanza de madre de joven que vendía cartas Pokémon tras detención de sospechosos de su desaparición

22 abr. 2026 - 17:40 hrs.

¿Qué pasó?

La Policía de Investigaciones (PDI) confirmó la detención de dos personas imputadas por la desaparición de Dominic Camila Olortegui Quispe, joven de 20 años dedicada a la venta de cartas coleccionables Pokémon, cuyo rastro se perdió en marzo de este año en Santiago, Región Metropolitana.

La información fue entregada por la Brigada de Ubicación de Personas Metropolitana, que aclaró que la investigación por presunta desgracia comenzó el 16 de marzo y permitió reunir antecedentes que derivaron en órdenes de detención concretadas durante la jornada del martes.

Investigación apunta ahora a homicidio

La subprefecta Tatiana García Huidobro, jefa de la Brigada de Ubicación de Personas, señaló que tras semanas de trabajo, lograron obtener "pruebas contundentes" que permitieron solicitar las capturas ante el tribunal correspondiente.

Además, confirmó que ambos detenidos serán formalizados por el delito de homicidio, aunque su detención se amplió hasta la jornada de sábado, mientras la Fiscalía trabaja en dar con el paradero de Dominic.

Respecto al vínculo entre los imputados y Dominic, desde la policía evitaron entregar mayores detalles, argumentando que la causa sigue abierta y continúan realizándose diligencias.

Caso había generado alerta por presunta suplantación

Dominique fue vista por última vez el 12 de marzo, cuando salió desde su domicilio en Santiago Centro con un carrito donde trasladaba sus productos, esencialmente cartas Pokémon.

Su madre denunció públicamente que, tras la desaparición, recibió mensajes sospechosos desde el teléfono de su hija, lo que la llevó a pensar que se trataba de una eventual suplantación de identidad en redes sociales.

Incluso afirmó que la persona que respondía no supo contestar una "pregunta de seguridad" que solo ambas conocían. Al día siguiente, su madre fue a su departamento y la encontró. Luego, las cuentas de la joven en redes sociales fueron eliminadas.

Madre de Dominic reaccionó tras las detenciones

Tras conocerse la captura de los imputados, Vilma Quispe, madre de la joven, relató el difícil momento que atraviesa. "Me tomaron el examen de ADN... Estoy en schock, estoy mal", expresó.

La mujer aseguró que no conoce a los detenidos y sostuvo que podrían existir más involucrados. "No los conozco", afirmó.

Asimismo, insistió en que mantiene la esperanza de encontrar a su hija. "No sé nada, lo único que quiero es a mi hija, encontrarla. Yo qué voy a hacer con esas dos personas imputadas. Todavía sigo teniendo fe de que ella está por ahí, que aparezca", cerró.

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