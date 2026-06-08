Presidente Kast ante denuncias de deudores del CAE: "Cada uno es responsable de sus propios actos"

08 jun. 2026 - 19:35 hrs.

¿Qué pasó?

Durante una visita oficial a la comuna de Tocopilla, el Presidente de la República, José Antonio Kast, abordó con firmeza la controversia generada en los últimos días por las denuncias de deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE) respecto al embargo de cuentas bancarias y los mecanismos de cobro del beneficio.

El mandatario enfatizó la importancia de la responsabilidad individual y el impacto que el no pago de los compromisos financieros públicos tiene sobre el resto de la ciudadanía, especialmente sobre los sectores más vulnerables del país.

¿Qué dijo Kast?

Desde la Región de Antofagasta, el jefe de Estado emplazó directamente a quienes, pudiendo pagar el crédito universitario, decidieron no hacerlo.

"Aquella persona que solicitó un préstamo y no lo devolvió, pudiendo haberlo hecho, que piense en estos niños", señaló el Presidente Kast, apuntando a la infancia de Tocopilla como el reflejo de las prioridades de inversión pública que se ven mermadas por la morosidad.

"Se dieron oportunidades"

Frente a las críticas por la rigidez del sistema de cobranza operado por la Tesorería General de la República, el Mandatario fue categórico en señalar que el Estado ha entregado facilidades según la renta de los usuarios.

Sobre las personas con altos ingresos, destacó que a ellos "se les dieron (oportunidades) y se pusieron al día" y que los de ingresos medios también cumplieron con sus obligaciones.

Kast puntualizó en el llamado a hacer un convenio y destacó: "Veamos a aquellas personas que están diciendo que se les embargó todo si se acercaron alguna vez a la Tesorería o no".

Responsabilidad fiscal y el futuro del país

El jefe de Estado continuó con su relato y dejó en claro que "cada uno es responsable de sus propios actos. Si yo tenía los recursos y no pagué lo que debía, eso afecta el desarrollo y progreso de la nación si es un crédito que dio el Estado con base en los impuestos que recaudó".

Finalmente, invitó a elevar el nivel de la discusión pública y a mirar el bienestar general por sobre los intereses particulares. "Esto no es acusar a alguien de ser humano o inhumano. Pensemos en el país completo y qué necesitamos hoy día".

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