Vodanovic reitera que folleto contra Kast fue un error: "Tomamos medidas drásticas"

08 jun. 2026 - 13:51 hrs.

¿Qué pasó?

La presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, reiteró que el folleto en que se caricaturizaba al Presidente José Antonio Kast como mentiroso fue "un error" y aseguró que "se tomaron medidas serias, drásticas".

La polémica surgió luego de que se difundiera un folleto elaborado por el Partido Socialista que mostraba una caricatura del Presidente José Antonio Kast junto al lema "Kast miente".

El material generó críticas desde distintos sectores y llevó al partido a retirar su distribución y revisar las responsabilidades asociadas a su elaboración.

La respuesta del PS

"Evidentemente no es el tono que se debe usar y me parece que tenemos que hacer entre todos un esfuerzo de mantener la convivencia en buen tono", explicó Vodanovic en entrevista con Radio Universo.

Además, indicó que una de las medidas fue frenar la distribución de dicho material, la que estaba prevista para el próximo sábado.

Consultada por su participación en un video en el que se muestra el folleto, la senadora respondió: "No voy a entrar en temas internos; yo entré, pasé por detrás y se ve en el video que entro, tomo un folleto y muestro las propuestas; esa imagen no estaba autorizada".

Y agregó: "Yo creo que la ropa sucia se lava en casa y lo que es importante para la ciudadanía es el tema externo de la visión política del PS que ha quedado bastante clara que no va en la línea de denostar al Presidente de la República y a ninguna otra autoridad", señaló Vodanovic.

Medidas ante el hecho

Ante las críticas que se dispararon tras la difusión del folleto, Vodanovic indicó que "ya fue analizado internamente en mi partido, se tomaron medidas, medidas serias, drásticas".

Además, sostuvo: "No es la posición institucional del Partido Socialista de Chile, reconocimos que fue un error, se retiró la propaganda y hay que dar por superado el tema... creemos que hemos desviado el foco de atención de lo que es realmente importante".