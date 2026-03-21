Misteriosa desaparición de joven en Santiago: Familia sospecha que otra persona estaría suplantando identidad con su celular

21 mar. 2026 - 14:52 hrs.

¿Qué pasó?

El pasado domingo 8 de marzo fue la última vez que Vilma Quispe vio a su hija Dominique Camila Olortigue Quispe, una joven de 20 años presumiblemente desaparecida desde al menos el jueves 12 de marzo, día en que habría tenido el último contacto con su madre.

Sin embargo, esta fecha de desaparición no es certera, ya que tras hacer una "pregunta de seguridad" que no fue respondida, Vilma se dio cuenta de que otra persona podría estar suplantando la identidad de la joven utilizando su celular.

La misteriosa desaparición de Dominque Olortigue

Vilma le explicó que su hija vivía sola en el centro de Santiago y que se dedicaba a la venta de cartas Pokémon en distintos locales, a través de contacto directo por redes sociales con compradores.

La joven conversaba a diario con Vilma, hasta que el día jueves 12 de marzo "deja de tener ese contacto habitual con su mamá y comienza a tener conversaciones bastante extrañas", por lo que "ella le hace esta pregunta de seguridad y no responde", detalló la periodista de Meganoticias Catalina Miranda.

"Primero le contesta que estaba fuera del país, después le dice que no, que está acá en Santiago, pero que necesita un tiempo", agregó Miranda sobre la extraña explicación que hizo sospechar que alguien estaría suplantando la identidad de Dominique.

A raíz de esto, Vilma viajó a Santiago para buscar a su hija, pero nadie contestó en su departamento, por lo que la mujer interpuso una denuncia que ya está siendo investigada por el Ministerio Público.

La mujer también se puso en contacto con los amigos y los grupos de la comunidad Pokémon que eran habituales de Dominique. Sin embargo, nadie ha podido tomar contacto o saber el posible paradero de la joven de 20 años.

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