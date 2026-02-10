"No tengo derecho a un trasplante de médula": Joven con leucemia denuncia que no puede acceder a cobertura por ser adoptada
- Por Nicolás Díaz
¿Qué pasó?
"Soy adoptada y en Chile no tengo derecho a un trasplante de médula", así comienza la emotiva publicación con la que Thiare Álvarez, una joven de 26 años que padece leucemia, contó cómo su origen familiar le impide acceder al tratamiento para salvar su vida.
Joven con leucemia no tiene cobertura por ser adoptada
Thiare es adoptada y fue diagnosticada en agosto de 2025 con leucemia mieloide aguda, por lo que se sometió a quimioterapia, pero este tratamiento no le entrega una cura definitiva.
"A pesar de que he respondido al tratamiento de quimioterapia y actualmente me encuentro en remisión, esta enfermedad solamente se puede curar y puedo vivir con un trasplante de médula", explicó la joven.
Su caso fue llevado al Comité de Trasplantes del Hospital del Salvador; sin embargo, los trasplantes de médula están financiados en el sistema público "solo si era un familiar el donante".
Debido a esto, buscó la opción de donantes en Chile y el extranjero, pero "no sabíamos que eso era un procedimiento extremadamente caro, que a pesar de que no fuera mi culpa que mi familia no fuera compatible conmigo, el sistema público no se hace cargo de ese trasplante, solo por no ser familia directa".
"Actualmente cuento con varias personas que son compatibles conmigo; sin embargo, no cuento con el monto para hacerlo de forma particular", lamentó la joven en el video publicado en su cuenta de Instagram @todoscon_thiare.
"Las quimioterapias cada vez deterioran más mi salud, cada vez me siento más débil, cada vez siento que pierdo vitalidad; es por eso que mi única opción de vivir es el trasplante", relató Thiare sobre las complicaciones que ha debido afrontar.
Finalmente, dijo que decidió visibilizar porque cree "que deben existir más personas que están pasando por lo mismo que yo, que se deben sentir sin apoyo, desahuciados, sin nada más que hacer, porque el sistema público así lo dice".
