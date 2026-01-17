"Decidí ir a dejarlo a la laguna, pero trataba de salir": Declaración de mujer que fue acusada de robarse un patito desde un mall

17 en. 2026 - 15:11 hrs.

¿Qué pasó?

Un video se volvió viral en redes sociales, ya que muestra a una mujer supuestamente robarse un patito desde una laguna artificial ubicada en el Mallplaza Oeste, comuna de Cerrillos, Región Metropolitana.

A raíz de lo anterior, Mallplaza dijo que iba a iniciar una investigación para esclarecer lo ocurrido. Respecto a la mujer, se contactó con Megadenuncias con el fin de entregar su versión sobre el hecho en cuestión.

"Está afectando mi integridad y la de mi hija"

La periodista de Meganoticias, Daniela Valdés, tuvo acceso a la misiva que escribió la mujer, donde partió señalando que "yo que estoy involucrada en un video viral, donde supuestamente estoy robando, quiero decirles que solo mostraron el lado que hicieron del video y no el contexto completo. Está afectando mi integridad y la de mi hija".

Sobre las acusaciones de robo, recalcó que "ya hice la denuncia respectiva, pero quiero aclarar la situación para que me dejen tranquila, porque además ya han publicado hasta mi domicilio".

La mujer explicó que "el pato se encontraba en la cercanía del cine que está en el Plaza Oeste. Estaba solo, nos acercamos y nos sentamos para ver si se veía otro pato, pero nada. Entonces, decidí ir a dejarlo a la laguna, pero trataba de salir todo el rato y gritaba, a lo que mi padre me dice 'mejor dejémoslo donde estaba, quizás allá está su mamá o lo encontrará allí". Ahí es donde yo lo tomo y mi hija lleva el pato".

"En el lugar donde lo dejamos, había otros dos patos que antes no estaban y se acercó a ellos. Cuando lo dejamos, estaba un guardia y trabajadores del lugar", concluyó la mujer sobre lo que habría ocurrido.

