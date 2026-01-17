Detienen a mujer acusada de asesinar con arma blanca a su expareja en El Bosque

17 en. 2026 - 07:35 hrs.

¿Qué pasó?

Una mujer fue detenida por su presunta participación en el crimen de su expareja, hecho ocurrido a principios del año pasado en la vía pública de la comuna de El Bosque, en la Región Metropolitana.

Imputada habría asesinado a su expareja con un arma blanca

De acuerdo a lo informado por la Policía de Investigaciones (PDI), tras el crimen, se realizaron una serie de diligencias, como empadronamientos, análisis de cámaras de seguridad y entrevistas de familiares, entre otras.

En ese contexto, se logró establecer que el 7 de enero de 2025 la víctima se dirigió hasta el domicilio de su expareja, en donde también residía de forma esporádica.

Motivado por celos, ambos sostuvieron una discusión en la vía pública que fue subiendo de nivel, al punto que la imputada terminó hiriéndolo con un arma blanca a nivel torácico.

La víctima fue trasladada de urgencia hasta el Hospital El Pino, en San Bernardo, sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, falleció.

Incongruencias en el relato terminaron en su detención

El Ministerio Público instruyó a la Brigada de Homicidios (BH) de la PDI para que se hiciera cargo de los peritajes, con los cuales se comenzó a sospechar de la expareja del fallecido.

Según indicó la policía, se logró establecer diversas incongruencias en las versiones de la imputada, quien en primera instancia prestó declaración en calidad de testigo, y sus familiares.

Esto fue contrastado "mediante empadronamientos, análisis de cámaras de seguridad, entrevistas y análisis de tráficos telefónicos", señaló el subcomisario Diego Novoa, de la BH Sur.

Así, "se logró acreditar el posicionamiento de la imputada en el lugar de los hechos y su participación como autor material en las lesiones que provocaron la muerte de la víctima", agregó el detective.

Finalmente, indicó que con estos antecedentes "se gestionó la respectiva orden de detención judicial, la que fue concretada el día jueves en la comuna de La Pintana".