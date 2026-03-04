Madre de Fernando Godoy fue trasplantada de riñón: Estuvo con diálisis más de tres años

04 mar. 2026 - 13:59 hrs.

Durante esta jornada, Fernando Godoy compartió una alegre noticia de su vida íntima: su madre Angélica Bustamante se sometió a un trasplante de riñón luego de estar en tratamiento de diálisis por más de tres años.

El actor de Mega confirmó que anoche recibió el llamado para que su mamá pueda ser intervenida y recibir el esperado trasplante, y mencionó que ahora el órgano se encuentra en la etapa de adaptación a su cuerpo, por lo que pidió que oren en su nombre para que salga todo bien.

El largo tratamiento de Angélica Bustamante

Godoy también dio detalles del tratamiento al que fue sometida su madre y compartió un registro de la primera vez en que salía de su casa, donde se le ve ordenando todo lo que debía llevar para el tratamiento.

"Recuerdo que esa vez lloré y ella nunca lo supo. Fue la primera vez que durmió fuera de su casa y decidí grabarla porque no podía creer su valentía y dedicación por su diálisis", confesó el actor.

Además, recordó que muchas veces tuvo que ausentarse de panoramas por su condición médica, y espera que eso se revierta luego de salir con éxito del trasplante.

"Se vienen los chapuzones que tanto extrañaste. Recuperar los viajes que te perdiste. Ser libre! Se va el miedo y las millones de restricciones! Quizás volverás a Iquique o quizás no, pero seguirás siendo como siempre la 'poto loco'", escribió Fernando en el video.

Mira la publicación del actor: