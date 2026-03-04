Por conflicto familiar: Adulta mayor y su hija permanecen encerradas en su casa desde hace ocho meses

04 mar. 2026 - 15:46 hrs.

¿Qué pasó?

En junio de 2025, un vecino y familiar de dos mujeres residentes de la comuna de Buin bloqueó el paso de servidumbre que conecta la ciudad con la vivienda de Alejandrina Lyon y su madre, Fresia Viveros.

Esto ocurre en el contexto de un conflicto familiar con el hermano de Fresia, quien no reconoce que haya una copropiedad del terreno, sino que manifiesta que el paso de servidumbre es únicamente de él y su deseo es tener un jardín en la salida.

Alejandrina Lyon y su madre de 79 años de edad, viven en un terreno de 200 hectáreas, producto de una herencia familiar para cuatro hermanos. Su casa está ubicada en la parte alta de la parcela y metros más abajo vive Roberto, el tío de Lyon.

La convivencia familiar es cada vez peor y los intentos de Roberto para aislar a su hermana y sobrina son cada vez más frecuentes. No solo bloqueó el paso de servidumbre y puso dos pilares de concreto, sino que recientemente les cortó el suministro de agua por ocho días y su intención es que tampoco tengan acceso a electricidad.

"Todo esto es como un castigo"

Para poder salir, se han visto obligadas a cruzar un angosto puente rudimentario sobre algunas tuberías y troncos de madera, pero cada vez es más complejo; incluso los bomberos han tenido que ayudarlas a trasladar productos de necesidad básica como balones de gas.

"Es difícil, si tenemos una emergencia en la noche no poder salir con tu mamá rápido o con el perro que se está muriendo", relató en entrevista con Mucho Gusto. Hay un camino alternativo, para llegar a la casa, pero deben caminar más de 900 metros y subir una pendiente.

La situación no solo ha afectado la convivencia y la estabilidad física y emocional de Alejandrina, también perjudicó su vida laboral. Pese a que es arquitecta, a raíz de la compleja situación que vive, optó por dedicarse a vender ciruelas.

Labor que cumple de forma primitiva, ya que no puede acceder a las tierras con tractores u otras herramientas. "Todo esto es como un castigo, que no sé por qué me merezco, me gustaría saber", expresó Fresia.

Alejandrina y su madre iniciaron acciones judiciales al igual que Roberto, quien dice tener documentos que respaldan lo que ha hecho.

