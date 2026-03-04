Con ventanales termopanel y envolvente térmica: Así son los departamentos que el Minvu entregó en Estación Central

04 mar. 2026 - 13:33 hrs.

¿Qué pasó?

El pasado 20 de febrero, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) inauguró el Conjunto Habitacional Maestranza Ukamau II, ubicado en la comuna de Estación Central. El proyecto forma parte del Plan de Emergencia Habitacional y beneficiará a 200 familias.

Cuenta con torres de cinco pisos, cuyos departamentos tienen una superficie promedio de 62,99 m2. Posee áreas comunes como zona de juegos y ejercicios, una plaza cívica y una sede social que fortalecen la vida comunitaria.

El Ministro de vivienda y urbanismo, Carlos Montes, encabezó la ceremonia y destacó la evolución en los proyectos de vivienda. "Hoy la vivienda social no es lo que era antes. Tiene otro tamaño, mejores características térmicas, un diseño de barrio integrado. No se trata solo de un conjunto de edificios; hay una concepción distinta de cómo se vive y cómo se construye comunidad", dijo.

¿Cómo son las viviendas?

Según informó el Minvu, los 200 departamentos tienen una tipología de tres dormitorios, living comedor, cocina, baño, logia y terraza. Además, incluyen envolvente térmica, ventanales termopanel y ventilación pasiva.

Asimismo, las torres están diseñados en "U" con vista panorámica a los espacios comunes ubicados en el centro del condominio, que se encuentra en un sector céntrico de Santiago, con acceso a servicios y un paradero de buses Red.

La obra forma parte del avance del Plan de Emergencia Habitacional, que para enero de este año llevaba 254.102 viviendas entregadas, lo que equivale al 97,7 por ciento de avance. La meta es que 260 mil familias de todas las regiones del país accedan a un hogar.

Al respecto, desde la Secretaría de Estado manifestaron su emoción por el avance del plan y reafirmaron el compromiso con alcanzar lo prometido. "No estaremos plenamente satisfechos hasta llegar lo más cerca posible del objetivo total. La meta está prácticamente cumplida, pero lo importante no es solo la cantidad, sino la calidad".

