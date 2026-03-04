Lanzan campaña para que hijo de Trump vaya a la guerra: "Está listo para defender el país que su padre dirige con tanta valentía"

04 mar. 2026 - 13:46 hrs.

Aunque de manera irónica, en redes Sociales se ha hecho tendencia la etiqueta #SendBarron, una suerte de campaña con la que se ha propuesto que Barron Trump, el hijo del presidente de Estados Unidos, sea enviado a la guerra en el contexto de los ataques de ese país a Irán.

A través de distintos sitios webs de carácter satírico se ha viralizado esta idea. Todo esto, impulsado, en parte, por la "indolente" reacción que ha tenido el jefe de Estado frente a las bajas norteamericanas en el contexto del conflicto bélico.

Así, muchos se han cuestionado si la autoridad tendría la misma actitud si alguien de su círculo cercano, como es el caso de Barron, sería la misma.

Una de las personalidades que ha estado detrás de esta idea es Toby Morton, un comediante y exescritor de South Park que administra docenas de sitios de parodias políticas.

De hecho, últimamente fue noticia por apoderarse de los dominios TrumpKennedyCenter.org y TrumpKennedyCenter.com y usarlos para trollear al presidente.

Su última burla comienza con una orgullosa proclamación de que "Estados Unidos es fuerte porque sus líderes son fuertes”.

"El presidente Trump lo demuestra a diario”, dice el encabezado del sitio web. "Naturalmente, su hijo Barron está más que listo para defender el país que su padre dirige con tanta valentía", agrega.

"Este sitio está dedicado a honrar las voces más fuertes y valientes en la guerra. Cuando el poder se proyecta en el exterior, es lógico que exista fuerza en casa. Si busca genes probados, coraje heredado y determinación incuestionable, no busque más allá de la familia Trump. El liderazgo empieza en alguna parte", bromeó.

