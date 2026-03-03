"Me parece la vecindad del chavo": José Antonio Neme se refiere a la tensión entre Boric y Kast

03 mar. 2026 - 10:52 hrs.

¿Qué pasó?

La mañana de este martes, el conductor del matinal Mucho Gusto, José Antonio Neme se refirió al desacuerdo entre el Presidente Gabriel Boric y el Mandatario electo José Antonio Kast, tras interrumpir de forma abrupta la reunión que tendrían hoy en La Moneda para abordar diferentes temas.

Esto, producto de la controversia respecto al cable submarino de origen chino, que ha protagonizado el ambiente político las últimas horas y que terminó con algunas sanciones a personeros por parte de Estados Unidos.

En ese sentido, Neme expuso tres puntos que considera importante analizar, respecto a la tensión que hay con Washington y enfocar en eso la conversación entre el gobierno saliente y el entrante:

"La Casa Blanca tiene tres ejes por los que considera peligroso el cable chino. Primero, espionaje. Segundo, control de red y finalmente, soberanía en disputa. Desde la óptica norteamericana, permitir la instalación de cualquier infraestructura china en un socio estratégico como Chile es un caballo de Troya que debilita la región", expuso el periodista.

Además, destacó que en esta instancia, donde faltan solo días para el cambio de mando, la discusión no debiese ser personal, sino más profunda y en pro de lo que beneficie al país.

"A este gobierno le queda una semana, por lo tanto, la disputa personal entre ellos me parece la vecindad del Chavo, y lo digo de una manera súper respetuosa. Es como que el señor Barriga llegó a cobrar la renta y don Ramón no le pagó. Lo realmente importante es analizar que hay un nuevo orden mundial y ahora le está tocando la oreja a Chile", dijo el periodista.

