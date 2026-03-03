En 7 comunas: Enel programa cortes de luz para este martes 3 de marzo
- Por Emilio Senn
¿Qué pasó?
Enel programó una serie de cortes de luz para este martes 3 de marzo en sectores de siete comunas de la Región Metropolitana. La medida responde a trabajos en la red eléctrica y podría extenderse por hasta 8 horas consecutivas en algunos casos.
A través de su sitio web, la compañía dio detalles acerca de los puntos afectados por la suspensión de suministro.
¿Dónde se cortará la luz este martes?
Pudahuel: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.
Ir a la siguiente nota
Peñalolén: Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.
La Reina: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.
La Florida: Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.
La Granja: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.
San Joaquín: Desde las 10:00 hasta las 18:00 horas.
Renca: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.
Leer más de
Notas relacionadas