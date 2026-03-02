Reportan ataque con drones contra la embajada de Estados Unidos en la capital de Arabia Saudita

02 mar. 2026 - 22:02 hrs.

¿Qué pasó?

En la noche de este lunes se reportó el levantamiento de humo sobre la embajada de Estados Unidos en Riad, Arabia Saudita, confirmándose más tarde que esto fue producto de un ataque con drones.

Según información preliminar, se trató de una ofensiva con dos drones en contra del establecimiento, lo que provocó un incendio.

¿Qué dijeron las autoridades?

El Ministerio de Defensa local señaló que "la embajada estadounidense en Riad fue atacada por dos drones, lo que provocó un incendio limitado y daños materiales menores en el edificio".

Por otra parte, testigos relataron a la Agencia France-Presse que vieron humo sobre el edificio y la legación diplomática pidió a los ciudadanos estadounidenses en Riad, Yeda y Dhahran que se pusieran a salvo.

La legación de Washington pidió a los ciudadanos estadounidenses en Riad, Yeda y Dhahran que permanezcan refugiados en sus casas y "eviten acudir a la embajada hasta nuevo aviso debido a un ataque contra el local".

Todo sobre Conflicto Israel-Irán